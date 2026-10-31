TP Huế khai phá du lịch y tế và chuỗi trải nghiệm mới hướng đến năm 2027

Nhiều chính sách kích cầu du lịch Huế 2027 cùng với các sản phẩm du lịch mới được công bố.

Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố chính thức công bố các kế hoạch, đề án chiến lược nhằm cơ cấu lại toàn diện hệ thống sản phẩm du lịch, mở ra hướng đi bứt phá cho du lịch y tế, MICE, du lịch mùa mưa và các chuỗi sự kiện văn hóa - âm nhạc quy mô lớn.

Hội nghị công bố kích cầu và sản phẩm du lịch mới TP Huế năm 2027.

Đột phá với Đề án Du lịch Y tế và định hình 10 dòng sản phẩm ưu tiên

Tại Hội nghị, UBND TP Huế công bố về Quyết định số 3504/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035". Đề án khai thác thế mạnh đặc thù của Huế — một trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước với sự hội tụ của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cùng di sản Y học cổ truyền Thái Y viện triều Nguyễn.

Hệ sinh thái du lịch y tế của Huế tập trung vào 4 nhóm sản phẩm cốt lõi gồm: du lịch y tế Tây y (tầm soát sức khỏe cao cấp, điều trị kỹ thuật cao về ghép tạng, tim mạch, phục hồi chức năng), khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trải nghiệm y học cung đình và nghỉ dưỡng kết hợp tắm khoáng nóng wellness tại Thanh Tân, Mỹ An. Mục tiêu đến năm 2027, phân khúc này sẽ thu hút khoảng 600.000 lượt khách nội địa và từ 5.500 đến 6.000 lượt khách quốc tế, đóng góp doanh thu khoảng 8.000 tỷ đồng mỗi năm.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe.

Song song đó, Kế hoạch số 609/KH-UBND định hướng cơ cấu lại toàn bộ sản phẩm du lịch theo nguyên tắc lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Thành phố tập trung phát triển 10 dòng sản phẩm ưu tiên, bao gồm du lịch di sản - văn hóa, du lịch âm nhạc - sự kiện - thể thao, kinh tế đêm sông Hương, du lịch sinh thái đầm phá Tam Giang, du lịch MICE và du lịch mùa mưa.

Đặc biệt, năm 2027 sẽ ghi dấu ấn với 2 sự kiện quy mô lớn là Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) cùng Chương trình truyền hình thực tế "The Hue Creators". Tại hội nghị, thành phố cũng ra mắt ứng dụng "AI ra quyết định hỗ trợ du khách" và chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch TP Huế với các cơ sở y tế nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín.

Công bố Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) năm 2027.

Chính sách giảm phí tham quan kích cầu và giải pháp phát triển du lịch bốn mùa

Để tạo động lực thu hút du khách, UBND TP Huế đã ban hành Kế hoạch số 610/KH-UBND về kích cầu sản phẩm du lịch mới với chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp. Cụ thể, thành phố áp dụng mức giảm từ 30% đến 50% phí tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế (như Đại Nội, Lăng Thiệu Trị, Lăng Dục Đức, Lăng Đồng Khánh, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) trong thời hạn 7 ngày cho 3 nhóm đối tượng trọng điểm.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu về du lịch y tế.

Các doanh nghiệp quan tâm đến các chính sách kích cầu du lịch lớn của TP Huế năm 2027.

Mức hỗ trợ này áp dụng cho đoàn khách du lịch MICE từ 300 người trở lên và lưu trú ít nhất 1 đêm (giảm 30%); du khách trải nghiệm các tuyến giao thông du lịch mới như đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng, các đường bay mới (giảm 50%); và du khách sử dụng dịch vụ du lịch y tế tại các cơ sở y tế đạt chuẩn (giảm 30%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh việc tái cơ cấu sản phẩm du lịch phải xuất phát từ chính tiềm năng và lợi thế thực tế của địa phương.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các ngành và cộng đồng doanh nghiệp tập trung xây dựng các gói dịch vụ chất lượng, đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mùa mưa, du lịch chăm sóc sức khỏe và ẩm thực nhằm thu hút khách trong các mùa thấp điểm, khắc phục tính mùa vụ. Thành phố cam kết tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chủ động công bố sớm lịch các sự kiện văn hóa - du lịch tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour tuyến, chủ động xúc tiến thị trường và đưa du lịch Huế phát triển đa dạng, bền vững.