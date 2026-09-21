TP Huế hợp tác cùng các trường đại học Nhật Bản trong quản lý lũ

TP Huế chìm trong nước lũ lớn trong các trận lũ liên tiếp cuối năm 2025.

Buổi làm việc tập trung trao đổi về công tác nghiên cứu và triển khai dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng với ngập lụt cũng như biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đoàn công tác từ 2 trường đại học của Nhật Bản đã giới thiệu nghiên cứu về mô hình quản lý lũ và kiểm soát phát triển lưu vực dựa trên khả năng trữ nước tại khu vực ven đô.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai thực tiễn tại TP Huế trong bối cảnh mực nước biển dâng ngày càng diễn biến phức tạp. Mục tiêu chính của dự án là góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng tập trung, nhỏ gọn, đồng thời bảo vệ và nâng cao khả năng trữ nước tự nhiên của khu vực.

Theo nội dung nghiên cứu, dự án dự kiến tiến hành xây dựng bản đồ năng lực trữ nước cho lưu vực sông Hương khu vực ven đô. Bản đồ này sẽ thể hiện chi tiết mối quan hệ giữa dung tích trữ và mực nước, đồng thời đánh giá khả năng trữ nước trong điều kiện nước dâng ngược.

Buổi làm việc của lãnh đạo TP Huế với 2 Trường Đại học Waseda và Đại học Tsukuba từ Nhật Bản về về công tác nghiên cứu, triển khai dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng với ngập lụt tại Huế.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thiện công cụ đánh giá tác động của các dự án phát triển đô thị. Công cụ này giúp xác định chính xác mức độ suy giảm dung tích trữ nước và tính toán khối lượng nước cần bù đắp nhằm bảo đảm an toàn lưu vực.

Một nội dung quan trọng khác của dự án là xây dựng các tiêu chí thiết kế, mô hình vận hành và bảo trì đối với hệ thống hạ tầng phân tán thích ứng với lũ lụt. Trong quá trình thực hiện, dữ liệu vận hành thực tế của khoảng 40-60 công trình đã triển khai sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc phân tích các dữ liệu thực tế này nhằm phục vụ công tác kiểm chứng và đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp hạ tầng xanh.

Dự án hướng đến tìm kiếm sự cân bằng giữa mật độ xây dựng và khả năng trữ nước tại một khu vực cụ thể thuộc khu đô thị mới. Qua đó, kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác quy hoạch và phát triển đô thị thích ứng với các nguy cơ thiên tai.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế nhấn mạnh, thành phố luôn xác định phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiệt hại về người cũng như tài sản là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế (giữa) phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp giảm ngập lụt, tăng cường công tác quản lý lũ trên phạm vi toàn thành phố. Đồng thời, các giải pháp này cũng hướng tới việc hạn chế tối đa tác động của ngập lụt đối với khu vực đô thị và các không gian di sản.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị các bên rút ngắn thời gian triển khai, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thành phố sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để dự án được triển khai hiệu quả.

Đại diện 2 bên chụp ảnh lưu niệm cuối buổi làm việc.

Đáng chú ý, TP Huế sẽ định hướng kết nối kết quả nghiên cứu với các trung tâm điều hành, hệ thống dữ liệu và nền tảng đô thị thông minh hiện có. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, quản lý và ra quyết định trong phòng, chống thiên tai.