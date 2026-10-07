Tp. Huế: Hội nông dân Phú Bài đổi mới hoạt động Hội từ Chi hội nghề nghiệp nuôi gà

Hội nghị thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà tại phường Phú Bài, Tp. Huế

Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà tại phường Phú Bài, thành phố Huế, mở thêm hướng tập hợp hội viên theo ngành nghề, tăng cường hỗ trợ sản xuất và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đổi mới phương thức tập hợp hội viên

Thực hiện Kế hoạch của Hội Nông dân phường Phú Bài năm 2026, Hội Nông dân phường tổ chức thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thuộc Chi hội Phú Sơn. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng tổ chức Hội sát hơn với nhu cầu sản xuất của hội viên.

Chi hội tập hợp những hội viên cùng nghề nuôi gà

Chi hội tập hợp những hội viên cùng nghề nuôi gà, tạo môi trường để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về con giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, hội viên có thêm điều kiện hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Xuân Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Bài, biểu dương việc thành lập Chi hội và nhấn mạnh vai trò hỗ trợ, liên kết giữa các hội viên.

Thông qua hoạt động của Chi hội, hội viên được khuyến khích hỗ trợ nhau trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm; chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng đến mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả.

Cách làm này không chỉ giúp hội viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm mà còn mở rộng khả năng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.

Hướng tới chăn nuôi an toàn, phát triển bền vững

Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thể hiện rõ sự đổi mới trong hoạt động của Hội Nông dân phường Phú Bài. Từ nhu cầu thực tế của hội viên, tổ chức Hội từng bước chuyển mạnh sang phương thức đồng hành, hỗ trợ theo ngành nghề, tạo thêm động lực để nông dân phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), tạo khí thế thi đua trong cán bộ, hội viên.

Thời gian tới, việc duy trì sinh hoạt nghề nghiệp, tăng cường chia sẻ kỹ thuật, chú trọng an toàn chăn nuôi và liên kết tiêu thụ sẽ là nền tảng để Chi hội phát huy hiệu quả. Qua đó, hoạt động Hội ngày càng thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở và hướng nông dân tới phát triển bền vững.