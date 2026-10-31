Tp Huế: Hội LHPN xã Đan Điền kết nối học bổng, tiếp sức sinh viên vượt khó

Lễ trao học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Từ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Điền cùng các tổ chức, nhà tài trợ, 16 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức bằng những suất học bổng ý nghĩa, mở thêm cơ hội theo đuổi ước mơ đại học.

Kết nối nguồn lực, trao cơ hội đến giảng đường

Ngày 30/10/2026, tại Đại học Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đan Điền phối hợp với Quỹ Những Trái tim Huế tổ chức trao học bổng cho 16 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 164.640.000 đồng. Đây là hoạt động sẻ chia yêu thương thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế và tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên hành trình học tập.

Nguồn học bổng do tổ chức VESAF tài trợ, với tổng kinh phí 164.640.000 đồng

Nguồn học bổng do tổ chức VESAF tài trợ, với tổng kinh phí 164.640.000 đồng

Nguồn kinh phí học bổng do tổ chức VESAF tài trợ, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội đối với thế hệ trẻ. Tham dự chương trình có Tham dự chương trình có PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung - Phó Giám đốc Đại học Huế; ông Trương Trọng Khánh - Chủ tịch Quỹ Những Trái tim Huế, đại diện tổ chức VESAF tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền, cùng các đại biểu và sinh viên được nhận học bổng.

Những suất học bổng được trao tận tay các em

Tại chương trình, những suất học bổng được trao tận tay các em trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Đặc biệt, chương trình cam kết tài trợ và đồng hành cùng sinh viên cho đến khi hoàn thành chương trình đại học. Sự sẻ chia yêu thương vì thế không dừng lại ở một lần hỗ trợ mà trở thành nguồn động viên lâu dài, giúp các em thêm vững tin trước những thử thách trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Sẻ chia yêu thương, nuôi dưỡng khát vọng tri thức

Giá trị của những suất học bổng không chỉ nằm ở con số 164,64 triệu đồng mà còn ở thông điệp nhân văn được lan tỏa. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia yêu thương và tinh thần tương thân tương ái giữa cộng đồng dành cho những sinh viên đang nỗ lực vượt lên hoàn cảnh.

Với vai trò cầu nối, Hội LHPN xã Đan Điền đã chủ động kết nối các nguồn lực xã hội, vận động sự chung tay của những tổ chức, cá nhân hảo tâm để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển.

Quang cảnh buổi lễ

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững

Một suất học bổng có thể giúp sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng sự đồng hành bền bỉ còn có ý nghĩa lớn hơn: giữ gìn niềm tin, khơi dậy khát vọng học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức. Đây chính là giá trị sâu xa của sự sẻ chia yêu thương trong cộng đồng.

Từ hoạt động của Hội LHPN xã Đan Điền, có thể thấy khi các tổ chức đoàn thể, cơ sở giáo dục, quỹ xã hội và nhà hảo tâm cùng chung tay, nguồn lực cộng đồng sẽ được chuyển hóa thành những cơ hội thiết thực cho người trẻ.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng những hoạt động nhân ái, kết nối trách nhiệm xã hội với giáo dục chính là cách vun đắp nguồn nhân lực có tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Bởi đầu tư cho thế hệ trẻ hôm nay cũng là gieo những hạt mầm tốt đẹp cho tương lai, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, bao trùm và phát triển bền vững./.