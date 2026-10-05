TP Huế hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai năm 2026:Dự kiến phải di dời hơn 2.060 hộ dân tại 48 điểm nguy cơ bị sạt lở cao

Đơn vị thi công khắc phục sạt lở ở trên tuyến Tỉnh lộ 14B

Trên tuyến đường Tỉnh lộ 14B đi xã miền núi Khe Tre, nhiều điểm bị sạt trượt đất đá cũ dù đã và đang khắc phục nhưng nguy cơ tiếp tục vẫn hiện hữu. Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, các đơn vị vẫn đang tiếp tục khắc phục tại các điểm từng bị sạt trượt trong mùa mưa bão năm 2025.

Trong đó, đoạn qua đèo La Hy nguy cơ đất đá sạt rất cao. Ngoài ra, đoạn nút giao Tỉnh lộ 14B và cao tốc La Sơn - Túy Loan cũng xảy ra sạt trượt đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi vào mùa mưa. Trong năm 2025, khu vực này nhiều lần buộc phải “đóng đường” để đảm bảo an toàn và khắc phục hậu quả.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre thông tin, xã đang triển khai khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng hạ tầng do mưa lũ cuối năm 2025 gây ra, đồng thời xây dựng phương án ứng phó trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt khi mưa lớn xảy ra. Từ nguồn kinh phí 1,5 tỉ đồng hỗ trợ của Ủy ban MTTQ TP Huế, xã Khe Tre đã triển khai khắc phục một số công trình bị thiệt hại do mưa lũ như khắc phục sạt lở đường liên thôn Ka Tư; mương thoát nước thôn Thượng Lộ; đường bê tông thôn Hương Phú; sửa chữa đường liên thôn Hương Lộc 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Huế cũng đã và đang triển khai dự án khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông tại một số công trình trên địa bàn với tổng kinh phí 11 tỉ đồng. Các hạng mục khắc phục gồm: Cầu Le Nô 4 tỉ đồng, cầu Đa Phú 4 tỉ đồng và tuyến đường Thanh An - Phú Mậu 3 tỉ đồng.

Nguy cơ sạt lở đất đá đoạn qua đèo La Hy, xã Khe Tre, TP Huế

Khe Tre là khu vực miền núi, nhiều khu dân cư nằm ven sông, suối và dưới các khu vực đồi núi có độ dốc lớn nên tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất đá khi mưa lớn kéo dài. Lãnh đạo xã Khe Tre cho biết, nguy cơ thiên tai trên địa bàn vẫn còn lớn, nhất là khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Các khu vực ven sông, suối như sông Tả Trạch qua thôn Hương Lộc, Thượng Lộ và khu vực suối Le Nô có nguy cơ xói lở, sạt lở bờ. Mưa lớn cũng có thể gây ngập cục bộ trên tuyến tỉnh lộ 14B, đoạn từ thôn Hương Phú đến ngã tư đèn đỏ tại thôn Thống Nhất; nước tràn qua một số cống và ngầm tràn, gây ách tắc giao thông, chia cắt khu dân cư tại thôn Ka Tư và Thượng Lộ. Nguy cơ lũ quét được xác định tại các khu vực dân cư thuộc thôn Thượng Lộ, Hương Lộc, Hương Phú; sạt lở đất đá qua đèo La Hy.

“Khi xảy ra thiên tai, dự kiến có 197 hộ với 721 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ; 285 hộ với 901 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão. Các khu vực tập trung đông hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng do lũ lớn như thôn Hương Phú, Lộc Mỹ, Hương Lộc, Thượng Lộ và Thống Nhất”, ông Trần Văn Quang thông tin.

Thời gian qua, TP Huế đang triển khai dự án kè ven sông Bồ để khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Tuy nhiên ở các khu vực chưa được triển khai dự án, như đoạn qua thôn Phước Yên (xã Quảng Điền) hiện đang bị xâm thực nghiêm trọng, có nơi đã bị ăn sâu vào gần 50m. Tình trạng sạt lở sông Bồ đã diễn ra nhiều năm qua, và vào mỗi mùa mưa bão lại càng thêm nghiêm trọng, làm mất diện tích đất canh tác của người dân. Không chỉ sông Bồ, các sông khác như sông Hương, Truồi, Bù Lu, Tả Trạch,… cũng sạt lở nặng với tổng cộng chiều dài gần 74km, gây ảnh hưởng đến hạ tầng, đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), hiện tất cả 40 xã, phường trên địa bàn đã rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai trong năm 2026. Trong đó, cần di dời hơn 2.060 hộ dân ở 48 điểm nguy cơ cao bị sạt lở khi xảy ra lũ quét, sạt lở. Giai đoạn từ năm 2026 - 2035, toàn TP Huế có hơn 980 hộ cần được bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, sạt núi, lũ quét; trong đó 783 hộ bố trí tập trung, số hộ còn lại xen ghép và ổn định tại chỗ. Tổng nhu cầu kinh phí để bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở là khoảng 1.140 tỉ đồng.