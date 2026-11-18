Kết nối thị trường, hướng đến đơn hàng thực chất

Sáng 18/11, tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Huế với thanh niên năm 2026 - chủ đề "Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số” vấn đề đầu ra cho sản phẩm xanh và hỗ trợ mở rộng sản xuất, kinh doanh được nhiều thanh niên quan tâm. Trả lời các nội dung này, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế Đặng Hữu Phúc cho biết, thành phố sẽ tập trung kết nối thị trường, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ các cơ sở khởi nghiệp nâng cao năng lực cung ứng.

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế Đặng Hữu Phúc trả lời câu hỏi của thanh niên tại hội nghị đối thoại.

Đặt câu hỏi tại hội nghị, thanh niên cho rằng, đối với các cơ sở khởi nghiệp, đặc biệt là những mô hình sản xuất sản phẩm xanh, tham gia hội chợ mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là sản phẩm có đơn hàng, khách hàng quay lại và duy trì được thị trường tiêu thụ.

Trả lời vấn đề này, ông Đặng Hữu Phúc cho biết, thành phố xác định xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở quảng bá, trưng bày sản phẩm mà quan trọng hơn là hỗ trợ cơ sở sản xuất tìm kiếm đối tác, hình thành đơn hàng và duy trì thị trường ổn định.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố triển khai Chương trình xúc tiến thương mại với các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở khởi nghiệp tiếp cận nhà phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ. Đồng thời, tăng cường kết nối sản phẩm với các kênh tiêu thụ phục vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng và nền tảng thương mại điện tử.

Đối với sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên như sen, tre, mây và hàng thủ công truyền thống, Sở Công Thương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ giới thiệu, kết nối đối tác tiêu thụ phù hợp.

Các cơ sở cũng được hướng dẫn nắm bắt yêu cầu về chất lượng, bao bì, nhãn mác, giá cả và năng lực cung ứng để đáp ứng điều kiện của từng kênh phân phối. Cùng với đó là hỗ trợ xây dựng gian hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trong và ngoài thành phố.

Quan trọng hơn, thành phố Huế định hướng đánh giá hiệu quả xúc tiến thương mại bằng những kết quả cụ thể sau kết nối, thay vì chỉ tính số doanh nghiệp tham gia hoặc lượt trưng bày sản phẩm. Các tiêu chí gồm số đơn hàng, hợp đồng hoặc thỏa thuận tiêu thụ được ký kết; doanh thu phát sinh; số đối tác phân phối và khả năng duy trì đơn hàng, thị trường sau chương trình.

Thời gian qua, nhiều nông đặc sản, sản phẩm của các đơn vị khởi nghiệp được Ngành Công thương thành phố Huế tích cực hỗ trợ trong công tác quản bá thông qua các hội chợ, kết nối cung cầu...

Theo ông Đặng Hữu Phúc, đây là cơ sở để nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại, chuyển từ hỗ trợ quảng bá đơn thuần sang kết nối và phát triển thị trường tiêu thụ bền vững.

Nâng năng lực sản xuất, hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm

Một vấn đề khác được thanh niên đặt ra là khi sản phẩm bước đầu được thị trường đón nhận, cơ sở khởi nghiệp thường gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất. Muốn đưa hàng vào siêu thị, khách sạn, sản phẩm phải bảo đảm chất lượng đồng đều, mẫu mã phù hợp, số lượng và thời gian giao hàng.

Trước yêu cầu này, thành phố xác định hỗ trợ khởi nghiệp không chỉ là quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn phải giúp các cơ sở nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Theo đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp các đơn vị hướng dẫn cơ sở hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm như chứng nhận an toàn thực phẩm, công bố chất lượng, VietGAP/GlobalGAP đối với từng nhóm sản phẩm; hoàn thiện bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Các cơ sở cũng được hỗ trợ tiếp cận chính sách khuyến công để cải tiến máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Về tiêu thụ, Sở Công Thương sẽ làm đầu mối hỗ trợ cơ sở tiếp cận thông tin, điều kiện và quy trình đưa hàng vào các hệ thống Go!, Co.opmart, WinMart, AEON, MM Mega Market; đồng thời kết nối với khách sạn, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và nhà phân phối phù hợp.

Thành phố cũng định hướng lồng ghép sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vào hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại; vận động các siêu thị, trung tâm thương mại bố trí không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đầu tháng 11/2026, Sở Công Thương thành phố Huế tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại, siêu thị cho hơn 20 đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Đối với chính sách khuyến công, Chương trình khuyến công TP. Huế giai đoạn 2026-2030 có nhiều nội dung hỗ trợ như đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ phòng trưng bày, tham gia hội chợ, triển lãm, xây dựng nhãn hiệu; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn.

Một giải pháp khác là hoàn thiện nhận diện thương hiệu cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hiện Sở Công Thương được giao quản lý, cấp quyền sử dụng Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế với nhãn hiệu chứng nhận “Thủ công mỹ nghệ Huế, Crafted in Hue”, đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Con dấu được sử dụng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất, chế tác trên địa bàn thành phố, góp phần khẳng định nguồn gốc, nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và hỗ trợ mở rộng thị trường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương mong muốn thanh niên không chỉ chú trọng sáng tạo sản phẩm mà còn quan tâm chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cung ứng. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, kết nối để các sản phẩm khởi nghiệp từng bước hình thành thị trường tiêu thụ ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài và bền vững.

Sở Công Thương cho biết, giai đoạn 2014-2025, thành phố đã triển khai 111 đề án trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ gần 8.900 triệu đồng từ ngân sách thành phố và Trung ương. Các đề án tập trung vào chế biến nông, lâm, thủy hải sản, cơ khí, vật liệu không nung và thủ công mỹ nghệ truyền thống.