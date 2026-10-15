TP Huế hỗ trợ người dân Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với Sở Ngoại vụ TP Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức trao hỗ trợ của UBND TP Huế cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trao tặng hỗ trợ cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Thừa ủy quyền của UBND TP Huế, Đại tá Ngô Đoàn Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng người dân địa phương 5 tấn gạo cùng các loại vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND TP Huế.

Huyện Kà Lừm là địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Sê Kông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Đợt mưa lũ, sạt lở xảy ra trong tháng 8/2026 đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân, khiến công tác khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn.

Vật tư hàng hóa và các nhu yếu phẩm được trao tặng cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm.

Thay mặt chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, Trung tá Sêng Thông Kệt Kon Bun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của UBND TP Huế và lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố.

Theo Trung tá Sêng Thông Kệt Kon Bun, thời gian qua, tỉnh Sê Kông nói chung và các bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của TP Huế và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Những hỗ trợ thiết thực này góp phần giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động hỗ trợ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa chính quyền, nhân dân hai địa phương; đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, tăng cường quan hệ hợp tác giữa TP Huế và tỉnh Sê Kông.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: