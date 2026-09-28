Tp. Huế: Hỗ trợ hơn 86 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại nông nghiệp

Mưa lũ, có thể gây thiệt hại trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi và tư liệu sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân tại Huế. Ảnh: minh hoạ

Hơn 86,1 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và thành phố đã được UBND Tp. Huế bổ sung để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật. Đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân từng bước ổn định sản xuất, giảm bớt khó khăn sau mưa lũ.

Bổ sung nguồn lực khôi phục sản xuất

Ngày 26/9/2026, UBND Tp. Huế ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương và thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn.

Tổng kinh phí được bổ sung hơn 86,1 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 48,8 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách thành phố hơn 37,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được triển khai theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ và Kết luận số 608-KL/TU ngày 27/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về phương án phân bổ kinh phí khắc phục thiên tai do mưa lũ năm 2025.

Bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch

UBND Tp. Huế đã giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát, theo dõi tiến độ giải ngân và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện chính sách hỗ trợ đúng trình tự, đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ.

Đối với các địa phương được phân bổ kinh phí, UBND thành phố yêu cầu tổ chức chi trả kịp thời, đồng thời công khai, minh bạch danh sách và mức hỗ trợ. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, trùng lặp hoặc hỗ trợ sai quy định.

Những yêu cầu này không chỉ nhằm đưa chính sách đến đúng người dân bị thiệt hại mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực ngân sách trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp sức nông dân phục hồi sản xuất

Thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, có thể gây thiệt hại trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi và tư liệu sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Việc bổ sung nguồn kinh phí kịp thời vì vậy có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm điều kiện để các hộ dân khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ sau thiên tai không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn cần gắn với khả năng phục hồi, thích ứng và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Ảnh: T.H

Trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ sau thiên tai không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn cần gắn với khả năng phục hồi, thích ứng và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, khôi phục sản xuất phù hợp điều kiện từng địa phương, đồng thời chủ động nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai sẽ góp phần xây dựng nền nông nghiệp Huế ổn định, an toàn, xanh và bền vững.

Qua đó, chính sách hỗ trợ của Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng người dân, tạo nền tảng để sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi và phát triển theo hướng thích ứng với thiên tai, bảo vệ sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững./.