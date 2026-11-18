Điều tiết hồ thủy điện, đề phòng mưa lớn kéo dài. (Ảnh minh họa)

Trước dự báo mưa lớn kéo dài từ ngày 19 đến 22/11, các hồ thủy điện, thủy lợi tại Tp. Huế đồng loạt điều tiết nước về hạ du, có thời điểm tổng lưu lượng xả lên đến 700m³/s. Công tác chủ động vận hành hồ chứa được triển khai nhằm giảm áp lực lũ, bảo đảm an toàn cho người dân và các khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Chủ động điều tiết nước, ứng phó mưa lớn

Trước nguy cơ mưa lũ, các hồ thủy điện Huế đồng loạt triển khai phương án điều tiết nước về hạ du, chủ động phòng chống thiên tai và hạn chế rủi ro cho cộng đồng.

Trước nguy cơ mưa lũ, các hồ thủy điện tại Huế đồng loạt triển khai phương án điều tiết nước về hạ du. Ảnh minh hoạ

Sáng 17/11, thực hiện lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, hồ thủy điện Hương Điền bắt đầu điều tiết nước về hạ du, tăng dần lưu lượng xả từ 300 lên 700m³/s. Hoạt động này nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lũ được dự báo có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Cùng thời điểm, lúc 7 giờ ngày 17/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai lệnh vận hành, điều tiết nước về hạ du với lưu lượng 300–400m³/s.

Kết hợp lưu lượng chạy máy qua nhà máy thủy điện khoảng 80m³/s, tổng lượng nước điều tiết về hạ du hồ Tả Trạch dao động từ 380–480m³/s.

Việc vận hành các hồ chứa được thực hiện trong bối cảnh TP Huế theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án điều tiết, hạn chế nguy cơ gia tăng áp lực cho vùng hạ du khi mưa lớn xuất hiện.

Cảnh báo mưa lớn, nâng cao ý thức phòng chống thiên tai

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tp Huế dự báo, từ ngày 19 đến 22/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cường độ trung bình, thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh.

Đáng chú ý, tổng lượng mưa dự báo từ ngày 16 đến 25/11 phổ biến 150–250mm, có nơi trên 350mm. Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ trên sông và sạt lở đất tại những khu vực xung yếu.

Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng, lũ trên sông và sạt lở đất tại những khu vực xung yếu. Ảnh minh hoạ

Trước tình hình trên, người dân vùng hạ du cần thường xuyên theo dõi thông báo vận hành hồ chứa, cảnh báo mưa lũ của cơ quan chức năng; chủ động bảo vệ tài sản, chuẩn bị phương án sơ tán khi có yêu cầu. Tuyệt đối không chủ quan, đi qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc đến gần khu vực nguy hiểm.

Chủ động phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản, sản xuất và sinh kế cộng đồng. Sự phối hợp giữa chính quyền, đơn vị quản lý hồ chứa và người dân sẽ góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội an toàn, hài hòa và bền vững./.