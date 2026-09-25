Tp. Huế: Giao đất, giao rừng tạo nền tảng phát triển lâm nghiệp bền vững

Ngày 23/9/2026, Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2027

Ngày 23/9/2026, Chi cục Kiểm lâm Tp. Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2027, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 25/8/2026. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm từng bước xác lập rõ chủ quản lý đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Hơn 12.356 ha rừng thuộc phạm vi Đề án

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường tham gia thực hiện Đề án; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1088/QĐ-SNNMT ngày 16/9/2026; đại diện lãnh đạo, công chức chuyên môn các Hạt Kiểm lâm khu vực và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế.

Theo nội dung được triển khai, Đề án có quy mô 12.356,45 ha rừng thuộc sở hữu toàn dân đang do UBND cấp xã quản lý. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm 11.574,83 ha và rừng trồng 781,62 ha.

Đối tượng dự kiến được giao gồm các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, tổ chức kinh tế và cộng đồng dân cư. Việc xác lập rõ chủ quản lý được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng, đồng thời tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Rà soát kỹ, xây dựng kế hoạch phù hợp từng địa phương

Theo tiến độ, trong quý IV/2026, UBND các xã, phường tập trung xây dựng Kế hoạch giao rừng cấp xã, xác định nhu cầu kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai. Năm 2027 sẽ tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được UBND thành phố phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung chủ yếu của Đề án, đồng thời trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung chủ yếu của Đề án

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tp. Huế, đề nghị UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án; khẩn trương rà soát số liệu, xác định phạm vi, diện tích, đối tượng và xây dựng Kế hoạch giao rừng cấp xã.

Các Hạt Kiểm lâm khu vực, Tổ công tác và các đơn vị liên quan được đề nghị tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ chung.

Rõ chủ rừng, thêm nguồn lực cho rừng bền vững

Việc triển khai Đề án giao đất, giao rừng giai đoạn 2026 - 2027 không chỉ hướng tới hoàn thiện việc xác lập chủ quản lý đối với diện tích rừng mà còn gắn trách nhiệm của chủ rừng với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

Khi trách nhiệm quản lý được xác định rõ, các chủ rừng có thêm cơ sở để chủ động tổ chức bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng

Khi trách nhiệm quản lý được xác định rõ, các chủ rừng có thêm cơ sở để chủ động tổ chức bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng; đồng thời góp phần huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế và các nguồn lực liên quan.

Đây cũng là định hướng quan trọng để Huế tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, duy trì hệ sinh thái rừng và phát huy các giá trị kinh tế - xã hội từ rừng. Qua đó, từng bước xây dựng nền quản lý rừng rõ trách nhiệm, có sự phối hợp và huy động rộng rãi các nguồn lực, hướng tới mục tiêu bảo vệ rừng lâu dài vì sự phát triển bền vững của thành phố Huế./.