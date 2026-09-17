TP Huế gấp rút cung ứng đủ sách giáo khoa còn thiếu cho học sinh

Theo Sở GD&ĐT TP Huế, thời điểm khai giảng năm học mới 2026 – 2027, qua rà soát của ngành giáo dục cho thấy số lượng học sinh có nhu cầu mượn sách giáo khoa trên địa bàn thành phố còn 52.824 bộ so với nhu cầu đăng ký ban đầu, tương ứng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách để học.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh tìm đến các nhà sách ở trung tâm TP Huế để tìm mua sách giáo khoa cho con em mình nhưng tìm “đỏ mắt” vẫn không mua được sách.

Tại các nhà sách lớn đóng ở trung tâm TP Huế, nhiều phụ huynh có con đang học cấp Tiểu học, THCS, THPT đến đây hỏi mua các loại sách giáo khoa như Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Đạo đức… nhưng đều được nhân viên nhà sách thông báo… không có sách để bán.

Nhiều nhà sách lớn ở TP Huế thiếu sách giáo khoa, phụ huynh tìm "đỏ mắt" không mua được sách.

Để bảo đảm quyền học tập của học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tránh nguy cơ lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã chủ trương tạm dừng, không tiếp tục mua sắm sách giáo khoa gói 12,3 tỷ đồng để chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt. Theo đó, TP Huế sẽ chi 5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác theo quy định để mua sách giáo khoa hỗ trợ miễn phí cho các em học sinh khó khăn.

TP Huế dự kiến hoàn thành việc cung ứng đủ sách giáo khoa đến học sinh trước 17h ngày 18/9.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục TP Huế đã tiến hành rà soát, kết quả số sách giáo khoa hiện còn thiếu trên địa bàn TP Huế giảm từ gần 53.000 bộ xuống còn khoảng 23.000 bộ.

Để xử lý số sách giáo khoa còn thiếu, Sở GD&ĐT TP Huế đã tổ chức họp trực tuyến với Hiệu trưởng các trường ở 3 cấp học và Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm rà soát cụ thể tình hình cung ứng sách giáo khoa tại từng đơn vị, thống nhất phương án xử lý.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cũng đã ký ban hành công văn gửi các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Qua đó yêu cầu các trường ở xa trung tâm thành phố, xa các cơ sở phát hành sách, Hiệu trưởng cần chủ động thông báo, tổng hợp chính xác nhu cầu của học sinh và liên hệ, làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để thống nhất phương án cung ứng sách đến trường. Việc thanh toán, hoàn trả tiền thực hiện theo đúng số lượng đăng ký và thỏa thuận giữa nhà trường với đơn vị cung ứng.

Đối với sách giáo khoa cấp phát cho các đối tượng được hỗ trợ còn thiếu sách theo chủ trương của thành phố, Sở GD&ĐT TP Huế yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, tổng hợp và xác nhận bằng văn bản về số lượng, đối tượng học sinh được hỗ trợ hiện đang còn thiếu sách để làm cơ sở kịp thời cung ứng sách cho học sinh theo phương thức cung ứng trước, thanh toán sau.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của danh sách, số lượng sách đề nghị cấp phát; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đăng ký thiếu, thừa, sai đối tượng hoặc chậm trễ trong việc tiếp nhận, cấp phát sách cho học sinh.

“Sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Huế và Sở GD&ĐT thành phố cùng các đơn vị liên quan sẽ nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn cung ứng sách giáo khoa tại Huế. Thời hạn hoàn thành việc cung ứng đủ sách giáo khoa đến tất cả các đối tượng học sinh trước 17h ngày 18/9. Qua đó giúp các em học sinh có đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học tập”, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định.