Ngày 14/10, UBND TP Huế thông tin, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 đã trao giải, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Trong đó, TP Huế đã xuất sắc được tôn vinh tại hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

TP Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.

Qua đó, giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC). Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của thành phố trong việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Thông qua nền tảng Hue-S, thành phố từng bước kết nối các dịch vụ, tiện ích số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tương tác với chính quyền, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Trong khi đó, HueIOC đóng vai trò hỗ trợ giám sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố cũng như xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Việc kết hợp hai nền tảng trọng yếu này thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số của Huế: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo.

Qua đó, công nghệ số không chỉ hỗ trợ đổi mới phương thức quản lý, điều hành mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu để vinh danh.

Theo TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, chương trình chú trọng tôn vinh những mô hình mang lại giá trị thực tế cho con người và xã hội.

Điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là hệ thống tiêu chí đánh giá được đổi mới, chuyển trọng tâm sang hiệu quả thực tế có thể đo lường như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 đã trao giải, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, cho biết các tiêu chí được cập nhật theo định hướng Nghị quyết 57, tập trung vào công nghệ chiến lược và các kết quả đo lường trong thực tiễn.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế (HueCIT) đã được vinh danh tại Hạng mục 2 – "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" với giải pháp Hệ sinh thái số văn hóa – du lịch.

Giải pháp này tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI, GIS và VR360 nhằm số hóa tài nguyên văn hóa, quảng bá điểm đến và nâng cao trải nghiệm tham quan trực tuyến cho du khách.

Đây là lần thứ 4 HueCIT nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (sau các năm 2020, 2021 và 2022), khẳng định năng lực nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc được vinh danh tại VDA 2026 tạo động lực lớn để TP Huế tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái Hue-S và HueIOC theo hướng đồng bộ, liên thông và khai thác dữ liệu hiệu quả.

Thời gian tới, thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý nhằm xây dựng một chính quyền số hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, đảm bảo người dân cùng doanh nghiệp thụ hưởng trọn vẹn thành quả của chuyển đổi số.