Tp. Huế được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc, hướng tới phát triển bền vững

Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt nam năm 2026

Được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với giải pháp “Thành phố Huế - Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)”, thành phố Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch.

Hue-S và HueIOC tạo dấu ấn trong quản trị đô thị

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu. Thành phố Huế được trao giải ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với giải pháp “Thành phố Huế - Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)”.

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với giải pháp “Thành phố Huế - Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC)”, ghi nhận nỗ lực xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Thông qua Hue-S, người dân có thể tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và tương tác với chính quyền thuận tiện hơn. Trong khi đó, HueIOC hỗ trợ giám sát, tổng hợp, phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Việc kết hợp hai nền tảng tạo nên một hệ sinh thái số hỗ trợ quản trị đô thị theo hướng đồng bộ, liên thông và dựa trên dữ liệu. Qua đó, công nghệ không chỉ giúp đổi mới phương thức quản lý mà còn góp phần tăng tính công khai, minh bạch, cải thiện khả năng tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Định hướng xuyên suốt là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả thực tế làm thước đo cho quá trình chuyển đổi số.

VDA 2026 đề cao hiệu quả thực chất, lan tỏa giá trị công nghệ

Theo Ban Tổ chức, VDA 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục, gồm cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và tôn vinh cá nhân. Qua hai vòng đánh giá, 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân được lựa chọn vinh danh.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, giải thưởng hướng đến những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ ứng dụng công nghệ đơn thuần sang hiệu quả có thể đo lường, thể hiện qua năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay: công nghệ phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn, tạo giá trị cho con người và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Cũng tại VDA 2026, Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” với giải pháp Hệ sinh thái số văn hóa - du lịch.

Giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thực tế ảo 360 độ (VR360) và các tiện ích số, hỗ trợ số hóa tài nguyên văn hóa, quảng bá điểm đến, cung cấp thông tin và nâng cao trải nghiệm tham quan trực tuyến. Đây là hướng đi góp phần thúc đẩy du lịch thông minh, mở rộng khả năng tiếp cận di sản và phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, đây là lần thứ tư HueCIT được vinh danh tại giải thưởng, sau các năm 2020, 2021 và 2022. Thành tích tiếp tục ghi nhận năng lực nghiên cứu, phát triển, triển khai các giải pháp công nghệ số phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hoàn thiện hệ sinh thái số, tạo động lực phát triển bền vững

Việc được vinh danh tại VDA 2026 tạo thêm động lực để Huế tiếp tục hoàn thiện Hue-S và HueIOC theo hướng đồng bộ, liên thông, khai thác dữ liệu hiệu quả và mở rộng những tiện ích thiết thực. Trọng tâm thời gian tới là gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đổi mới phương thức quản lý và điều hành.

Để công nghệ phát huy giá trị lâu dài, quá trình triển khai cần chú trọng khả năng tiếp cận của người dân, mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ, chất lượng dữ liệu và hiệu quả xử lý công việc. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Chứng nhận Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 được trao cho UBND Tp. Huế

Với vai trò đồng hành của HueCIT và các đơn vị liên quan, hệ sinh thái số của Huế có thêm điều kiện mở rộng các ứng dụng phục vụ quản trị đô thị, văn hóa, du lịch và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những nền tảng này sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi được vận hành ổn định, cập nhật thường xuyên và gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ là quá trình hiện đại hóa công nghệ, mà còn là đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp.

Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, lấy con người làm trung tâm và dữ liệu làm nền tảng, Huế có cơ sở để tiếp tục xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm khai thác tốt nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.