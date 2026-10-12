TP. Huế dự kiến chi gần 3,3 tỉ đồng hỗ trợ bảo tàng ngoài công lập

Du khách tham quan tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - một trong những bảo tàng ngoài công lập tại TP. Huế. Ảnh: S.T

Việc triển khai đề án trong giai đoạn 2027 - 2030 nhằm tiếp tục phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn TP. Huế, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống bảo tàng số và mở rộng không gian văn hóa trên môi trường số để nâng cao năng lực tiếp cận di sản cho công chúng trong và ngoài nước.

Phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần triển khai, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu tại Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

TP. Huế phấn đấu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 5 bảo tàng ngoài công lập được cấp phép và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng thời, có từ 80% đến 90% bảo tàng ngoài công lập hoàn thành việc số hóa tư liệu, hiện vật; tiến đến chuẩn hóa cơ sở dữ liệu di sản số để tích hợp vào hệ thống bảo tàng số của thành phố.

Du khách tham quan trưng bày hiện vật tại Bảo tàng gốm cổ sông Hương. Ảnh: S.T

Có từ 80% bảo tàng ngoài công lập được hỗ trợ tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm định kỳ, phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng và được kết nối vào các tuyến du lịch văn hóa - di sản của thành phố.

Từ 50% trở lên cán bộ, nhân viên chuyên môn của các bảo tàng ngoài công lập được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ bảo tàng hằng năm.

UBND TP. Huế giao Sở VHTTDL nghiên cứu, hướng dẫn trình tự các bước thực hiện về chính sách hỗ trợ đảm bảo thuận lợi, hiệu quả, đúng quy định. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách cấp qua Sở và khuyến khích huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Các chính sách hỗ trợ của đề án bao gồm: Hỗ trợ giá thuê cơ sở nhà, đất phục vụ hoạt động bảo tàng ngoài công lập với mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/năm; hỗ trợ hoạt động trưng bày, triển lãm với mức tối đa 50 triệu đồng/năm.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng của bảo tàng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ quảng bá hình ảnh…