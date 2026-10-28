Tp Huế dự báo mưa lớn - Vận hành hồ chứa an toàn, bảo vệ vùng hạ du

Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động phương án vận hành hồ chứa và bảo vệ vùng hạ du. Ảnh: Internet

Theo Bản tin số DIEM-601/04H30/THUE ngày 28/10/2026 của Đài Khí tượng Thủy văn Tp Huế, từ ngày 28/10 đến 06/11/2026 dự báo tại địa phương sẽ có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150–250 mm, có nơi trên 350 mm.

Trước diễn biến thời tiết này đặt ra yêu cầu tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động phương án vận hành hồ chứa và bảo vệ vùng hạ du. Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành thủy điện và chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn công trình và đời sống người dân.

Điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Ngày 28/10/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế ban hành Công văn số 40/LVH-SNNMT về việc yêu cầu, thông báo vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới và hồ A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 – A Lin B1, nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Công văn số 40/LVH-SNNMT ngày 28/10/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế

Theo đó, Hồ thủy điện A Lưới vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đến 400m3/s. Thời gian vận hành lúc 11h ngày 31/10/2026.

Đối với hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1) vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, tránh đột biến và có thể đến 300m3/s. Thời gian vận hành lúc 12h ngày 31/10/2026.

Việc vận hành cần tuân thủ yêu cầu điều tiết, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và cập nhật thông tin thường xuyên. Đây là giải pháp quan trọng trong phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu rủi ro đối với công trình, khu vực chịu ảnh hưởng và vùng hạ du.

Tăng cường cảnh báo, hướng tới phát triển bền vững

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú khẩn trương thông báo kế hoạch vận hành đến người dân vùng hạ du và chính quyền các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, chủ động đề phòng ngập tại khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật tình hình vận hành, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để phục vụ công tác chỉ đạo.

Cùng với trách nhiệm của đơn vị vận hành và chính quyền cơ sở, người dân cần theo dõi thông báo chính thức, chủ động bảo vệ người và tài sản, không đi vào khu vực nguy hiểm khi có cảnh báo. Phối hợp chặt chẽ, truyền tin kịp thời và chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng là những yếu tố thiết thực trong phòng chống thiên tai.

Bảo đảm an toàn công trình thủy điện gắn với bảo vệ vùng hạ du không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài. Chủ động ứng phó với thiên tai, nâng cao năng lực cảnh báo và bảo vệ cộng đồng sẽ góp phần xây dựng thành phố Huế an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững./.