Tp. Huế dự báo mưa lớn kéo dài, cảnh báo ngập lụt vùng thấp trũng

Tp. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh minh hoạ

Từ ngày 6 đến 10/10, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần chủ động ứng phó, nhất là tại vùng núi, ven sông suối và khu vực thấp trũng.

Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo tin dự báo lúc 15h30 ngày 6/10, trong 24 giờ qua, từ 15h ngày 5/10 đến 15h ngày 6/10, thành phố Huế đã xuất hiện mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 60-150mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như Hồ Mỹ Xuyên 195,6mm, Phong Mỹ 221,8mm và đỉnh Bạch Mã 249,8mm.

Từ tối 6/10 đến tối 8/10, khu vực thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở và ngập lụt cần được đề phòng

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở và trượt lở đất đá tại vùng đồi núi, ven các sông suối nhỏ thuộc các phường, xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết.

Tại vùng thấp trũng hạ du các sông, mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt. Ảnh minh hoạ

Tại vùng thấp trũng hạ du các sông, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, trong khi khu vực đô thị có thể xảy ra ngập úng tại những nơi hệ thống thoát nước kém.

Chủ động ứng phó, hướng tới phát triển bền vững

Đáng chú ý, từ đêm 8/10 đến ngày 10/10, Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn được dự báo còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trước diễn biến này, chính quyền cơ sở và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bảo đảm an toàn người và tài sản, không chủ quan trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng thích ứng và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển bền vững của thành phố Huế.