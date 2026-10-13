Tp. Huế đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển bền vững

Lãnh đạo thành phố Huế gặp mặt, chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, khẳng định tinh thần đồng hành vì sự phát triển chung.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo thành phố Huế đã gặp mặt, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển và đóng góp nhiều hơn cho thành phố trong giai đoạn mới.

Ghi nhận đóng góp, khơi dậy động lực phát triển

Chiều tối 12/10, UBND thành phố Huế tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 50 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Buổi gặp mặt là dịp ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

Đối với Huế, những thành quả đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng tinh thần vượt khó, sự năng động và nỗ lực không ngừng của các doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, các doanh nghiệp tham dự buổi gặp mặt là những đơn vị tiêu biểu trong việc đóng góp ngân sách, duy trì sản xuất ổn định và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Mỗi doanh nghiệp, dù khác nhau về quy mô hay lĩnh vực hoạt động, đều có những đóng góp đáng ghi nhận đối với sự phát triển chung.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và ý chí vươn lên càng có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ tập trung phát triển hoạt động của mình, nhiều doanh nghiệp còn chủ động hỗ trợ, liên kết, cùng xây dựng cộng đồng kinh doanh vững mạnh và chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức. Các chủ trương, cơ chế và chính sách mới mở ra dư địa phát triển, song biến động của kinh tế trong nước, khu vực và thế giới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, lãnh đạo thành phố mong muốn đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và từng bước củng cố vị thế trên thị trường.

Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở quy mô hoạt động hay kết quả kinh doanh, mà còn ở khả năng tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm với xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Vì vậy, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy sức mạnh tập thể sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trước biến động, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Gắn kết nguồn lực, hướng tới phát triển bền vững

Khẳng định trách nhiệm của chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh tinh thần luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên chặng đường phát triển, coi sự lớn mạnh của doanh nghiệp là một phần quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố.

“Sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố và ngược lại”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Với thông điệp này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và doanh nghiệp cần tiếp tục được củng cố thông qua đối thoại, chia sẻ và phối hợp hành động. Khi tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe, những khó khăn, vướng mắc được quan tâm giải quyết và môi trường sản xuất, kinh doanh được cải thiện, nguồn lực xã hội sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả.

Tp. Huế sẽ luôn kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường

Thời gian tới, việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp năng động, sáng tạo, có năng lực cạnh tranh và tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần tạo động lực cho Huế phát triển. Trong đó, cần khuyến khích các mô hình kinh doanh hiệu quả, sử dụng tài nguyên hợp lý, quan tâm môi trường, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo thành phố đối với những đóng góp của doanh nhân, mà còn mở ra cơ hội tăng cường niềm tin, trách nhiệm và sự đồng hành giữa các bên.

Với sự chủ động của doanh nghiệp và tinh thần kiến tạo của chính quyền, Huế sẽ có thêm nền tảng để huy động nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Đây là hướng đi quan trọng nhằm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Huế năng động, sáng tạo và phát triển bền vững./.