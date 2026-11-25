Mưa lớn diện rộng, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150mm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 25 đến 27/11, trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80–200mm, một số nơi có thể vượt 300mm. Đáng chú ý, đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết tháng 11/2026.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền TP. Huế có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3–4, giật cấp 5–6; khu vực ven biển gió cấp 4–5, giật cấp 6–7, riêng khu vực cầu Thuận An có lúc giật cấp 7–8. Vùng biển ven bờ và ngoài khơi thành phố tiếp tục chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 24/11 đến 7 giờ ngày 25/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại các trạm Vrain phổ biến từ 50–120mm, có nơi vượt 150mm, trong đó Phú Bài đạt 160mm, Phú Sơn 155mm và Bình Điền 152mm.

Mưa lớn cũng khiến mực nước trên một số sông duy trì ở mức cao. Lúc 7 giờ ngày 25/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,63m, cao hơn báo động 1 là 0,63m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 1,15m, thấp hơn báo động 1 là 0,35m.

Hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du với tổng lưu lượng xả từ 380 - 480 m3/s.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Hương và sông Bồ tiếp tục điều tiết nước về hạ du nhằm bảo đảm an toàn công trình, đồng thời chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt.

Tăng điều tiết hồ chứa, cảnh báo người dân vùng hạ du

Sáng 25/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ nhằm chủ động bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du trước tình hình mưa lớn kéo dài.

Trên cơ sở đề nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cùng báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền, thành phố yêu cầu đơn vị vận hành tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin, với mức từ 220–700m³/s, tránh thay đổi đột ngột. Trong đó, lưu lượng qua tuabin là 180m³/s. Việc điều chỉnh được thực hiện linh hoạt tùy theo lưu lượng nước thực tế đến hồ. Thời điểm bắt đầu tăng lưu lượng từ 10 giờ ngày 25/11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và hệ thống loa phát thanh đến người dân vùng hạ du ngay khi nhận lệnh. Đồng thời, đơn vị phải theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời triển khai các phương án ứng phó.

UBND các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ chứa, gồm Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Kim Trà, Hương Trà, Hóa Châu, Dương Nỗ và Hương An, có trách nhiệm thông báo kịp thời đến người dân về tình hình điều tiết hồ chứa. Đồng thời, nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ những trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Huế được giao tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống, bảo đảm khả năng thoát lũ cho khu vực hạ du thủy điện Hương Điền.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã thực hiện điều tiết hồ chứa Tả Trạch trên lưu vực sông Hương. Lưu lượng xả qua tràn khoảng 300–400m³/s, qua nhà máy thủy điện 80m³/s, tổng lưu lượng xả từ 380–480m³/s.

Trong bối cảnh mưa lớn còn có khả năng kéo dài, việc vận hành linh hoạt các hồ chứa, kết hợp theo dõi sát diễn biến thời tiết và cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế thiệt hại do thiên tai.