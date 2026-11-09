Tp. Huế điều tiết hồ chứa, chủ động ứng phó lũ lụt, bảo vệ an toàn cho Nhân dân

Tp Huế chủ động điều tiết hồ Tả Trạch, đón đầu nguy cơ mưa lũ. Ảnh minh hoạ

Trước dự báo xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 300–500mm, có nơi trên 700mm từ ngày 9–12/11, Tp Huế triển khai đồng bộ các giải pháp điều tiết hồ chứa, chủ động ứng phó lũ lụt, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Chủ động điều tiết hồ Tả Trạch, đón đầu nguy cơ mưa lũ

Ngày 8/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thông báo điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương, nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trong những ngày tới.

Thông báo về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du Sông Hương

Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu điều tiết dự kiến từ 15h–17h cùng ngày. Đơn vị vận hành sử dụng một cửa cống xả sâu, với lưu lượng khoảng 110–150m³/s; lưu lượng qua nhà máy thủy điện là 80m³/s. Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến từ 190–230m³/s.

Việc điều tiết được thực hiện căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, quy trình vận hành hồ chứa nước Tả Trạch và bản tin dự báo của Đài KTTV Tp. Huế. Tại thời điểm 6h ngày 8/11, mực nước hồ đạt cao trình +36,86m.

Động thái này cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác phòng chống thiên tai, nhất là trong bối cảnh nguy cơ mưa lũ, ngập lụt tại các khu vực hạ du cần được theo dõi sát sao.

Theo bản tin ngày 7/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Tp Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 9–12/11, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300–500mm, có nơi trên 700mm.

Siết chặt phương án ứng phó, bảo vệ an toàn Nhân dân

Trước nguy cơ thiên tai diễn biến phức tạp, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Tp Huế đã ký công điện yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi dự báo, diễn biến mưa lũ; kịp thời triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, các địa phương phải tổ chức kiểm tra, rà soát, rút toàn bộ lực lượng, phương tiện khỏi những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi điều kiện an toàn không được bảo đảm. Đồng thời, bố trí lực lượng phù hợp để theo dõi, cảnh báo và chủ động ứng phó với tình huống phát sinh.

Công điện cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu và các đơn vị liên quan. Những trường hợp thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế hỗ trợ sơ tán người dân tại vùng ngập sâu trong một đợt lũ. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng khó lường, phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển bền vững. Chủ động điều tiết hồ chứa, nâng cao năng lực cảnh báo, chuẩn bị lực lượng và phương tiện ứng phó chính là những giải pháp thiết thực để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ cộng đồng và duy trì ổn định đời sống, sản xuất.

Mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động các phương án bảo vệ gia đình và tài sản. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng sẽ góp phần xây dựng Huế an toàn, thích ứng tốt hơn trước thiên tai, hướng tới tương lai phát triển xanh và bền vững./.