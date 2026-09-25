TP Huế diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, sẵn sàng '4 tại chỗ'

Các tình huống cứu người bị nhiễm phóng xạ trong diễn tập sự cố bức xạ và hạt nhân tại TP Huế.

Hoạt động hướng tới việc kiểm tra cơ chế chỉ huy, nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng và chủ động kiểm soát rủi ro an toàn bức xạ trong tình hình mới.

Giả định tình huống mất nguồn phóng xạ Cs-137 và quy trình ứng phó cấp tốc

Cuộc diễn tập năm 2026 được chuẩn bị công phu từ ngày 21 đến 25/9 với sự tham gia của gần 100 cán bộ, chiến sĩ và nhân sự thuộc các lực lượng liên quan. Tình huống giả định được lựa chọn là sự cố mất nguồn phóng xạ Cs-137 - loại nguồn được sử dụng trong thiết bị đo mức phục vụ sản xuất - tại một cơ sở bức xạ trong quá trình tháo dỡ và lưu giữ chờ bàn giao.

Các lực lượng làm nhiệm vụ trong diễn tập sự cố bức xạ và hạt nhân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, các lực lượng đã nhanh chóng kích hoạt quy trình ứng phó từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, các đơn vị tiến hành khoanh vùng, sử dụng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm, xác định chính xác vị trí nguồn phóng xạ, tổ chức thu hồi an toàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ theo đúng phương án đã phê duyệt.

Các đội tiến hành tìm kiếm nguồn phóng xạ Cs-137 với thiết bị chuyên dụng

Qua đó, buổi diễn tập đã kiểm tra toàn diện khả năng vận hành cơ chế chỉ huy, hệ thống thông tin liên lạc, phương thức phối hợp tác chiến và năng lực huy động nhân lực, phương tiện xử lý tình huống trong điều kiện thực tế.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ.

Chủ động kiểm soát an toàn bức xạ, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân trong bối cảnh các ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng mở rộng trong y tế, sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại lễ diễn tập.

Tính đến năm 2026, trên địa bàn TP Huế hiện có 75 cơ sở hoạt động với 229 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, 29 nguồn phóng xạ kín đang hoạt động, 9 nguồn phóng xạ kín đang lưu giữ và 3 nguồn phóng xạ hở đang hoạt động.

Đến nay, TP Huế đã tổ chức thành công 6 cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân ở các quy mô khác nhau. Cuộc diễn tập năm 2026 đánh dấu sự trở lại sau 4 năm kể từ đợt diễn tập năm 2022, tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó sự cố.

Quy trình ứng phó từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được kích hoạt tại diễn tập.

Qua diễn tập đã kiểm tra toàn diện các phương thức phối hợp tác chiến và năng lực huy động nhân lực, phương tiện xử lý tình huống trong điều kiện thực tế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, cuộc diễn tập là cơ hội sát thực tế để đánh giá năng lực vận hành phương án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị và hoàn thiện cơ chế phối hợp lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, đây cũng là dịp kiểm tra khả năng tiếp nhận và phối hợp với các lực lượng hỗ trợ chuyên môn từ tuyến Trung ương trong trường hợp diễn biến sự cố vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.