Tp. Huế đẩy mạnh tiêm phòng LMLM, chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc

Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt II năm 2026

Thực hiện các kế hoạch của Trung ương và thành phố về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) đợt II năm 2026, phấn đấu tiêm khoảng 34.600 con trâu, bò trong diện tiêm phòng.

Chủ động bảo vệ đàn gia súc trước nguy cơ dịch bệnh

Kế hoạch số 8169/KH-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế được triển khai nhằm thực hiện Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 2/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, LMLM và Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2026-2030; đồng thời cụ thể hóa Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND thành phố Huế.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu tiêm phòng 100% số gia súc thuộc diện tiêm, trong đó khoảng 34.600 con trâu, bò được tiêm bằng nguồn vắc xin mua từ ngân sách thành phố.

Đợt tiêm phòng đại trà sẽ được thực hiện từ ngày 10/10 đến 10/11/2026. Đối với gia súc mới nuôi, mới sinh chưa được tiêm phòng, các địa phương tổ chức tiêm bổ sung hằng tháng theo quy trình 2 lần, cách nhau 28 ngày.

Tiêm đúng đối tượng, đúng vắc xin, đúng quy trình

Đối tượng bắt buộc tiêm phòng gồm trâu, bò, lợn nái và lợn đực giống; đồng thời khuyến khích tiêm vắc xin cho lợn thịt và dê.

Về chủng loại, vắc xin týp O được sử dụng để tiêm phòng cho trâu, bò và lợn. Việc lựa chọn, sử dụng vắc xin thực hiện theo Công văn số 390/TY-DT ngày 30/1/2026 của Cục Chăn nuôi và Thú y về cập nhật tình hình lưu hành vi rút và khuyến cáo sử dụng vắc xin, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tiêm phòng vắc xin góp phần bảo vệ sản xuất và thu nhập của người chăn nuôi. Ảnh minh hoạ

Nguồn vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò được phân bổ căn cứ số liệu thống kê đàn vật nuôi của từng xã, phường. Đối với lợn nái, lợn đực giống, lợn thịt và dê, việc tiêm phòng được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Việc tổ chức tiêm phòng đồng bộ, đầy đủ và đúng kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong tạo miễn dịch chủ động, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và thu nhập của người chăn nuôi.

Tăng trách nhiệm địa phương, hướng tới chăn nuôi bền vững

Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm chuẩn bị, phân phối đầy đủ vắc xin về các xã, phường; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tiêm phòng, tổng hợp kết quả và báo cáo tiến độ theo quy định.

UBND các xã, phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị thú y triển khai kế hoạch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; quản lý, sử dụng vắc xin và báo cáo kết quả tiêm phòng.

Các địa phương tiếp nhận vắc xin tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tổ chức tiêm phòng, thanh quyết toán và hoàn thành các nội dung liên quan trước ngày 30/11/2026.

Chủ động phòng bệnh bằng vắc xin, giám sát đàn vật nuôi và nâng cao trách nhiệm của chính quyền, cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi là giải pháp nền tảng để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh. Qua đó, Huế hướng tới xây dựng ngành chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm sinh kế và tạo nền tảng cho nông nghiệp xanh, an toàn và phát triển bền vững.