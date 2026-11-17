Thu ngân sách đạt 87,2% dự toán, tập trung các giải pháp tăng thu

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 15/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 13.945 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán HĐND thành phố giao.

Công tác quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế tiếp tục được tăng cường. Sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các sở, ngành và chính quyền địa phương có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả thu giữa các lĩnh vực chưa đồng đều, một số khoản thu chưa bảo đảm tiến độ. Đặc biệt, nguồn thu từ đất còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung rà soát khả năng thực hiện từng nguồn thu trong thời gian còn lại của năm, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu nộp ngân sách.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 đạt 95% dự toán và cả năm vượt dự toán HĐND thành phố giao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các đơn vị phải thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ từng nguồn thu; xác định rõ những khoản có khả năng thu và những khoản có nguy cơ không đạt kế hoạch để chủ động phương án xử lý. Đối với nguồn thu từ đất, cần tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong đó, chú trọng các khoản nợ có khả năng thu, nợ liên quan đến đất; tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, hoạt động lưu trú, ăn uống, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Tăng cường kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa cuối năm

Về công tác quản lý, bình ổn giá, theo báo cáo của Sở Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của thành phố giảm 0,86% so với tháng trước; bình quân 10 tháng tăng 4,92% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu sản xuất, xây dựng và tiêu dùng được dự báo tiếp tục tác động đến nguồn cung và mặt bằng giá hàng hóa. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải pháp, phấn đấu kiểm soát CPI của thành phố không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026.

Sở Tài chính phối hợp với Thống kê thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; tăng cường phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành phù hợp. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương rà soát việc kê khai, điều chỉnh giá của các đơn vị kinh doanh vận tải và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều điện năng, nhiên liệu; đôn đốc điều chỉnh giá cước, giá bán phù hợp với biến động chi phí đầu vào. Những trường hợp có dấu hiệu bất hợp lý cần được kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Công Thương được giao chủ động tham mưu phương án bình ổn thị trường, chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Thành phố đặc biệt lưu ý phương án điều tiết, cung ứng hàng hóa cho khu vực thấp trũng, vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ hoặc lợi dụng nhu cầu tăng cao để đẩy giá bất hợp lý.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi tình hình dịch bệnh, hướng dẫn phát triển sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm và giám sát diễn biến giá vật tư nông nghiệp.

Riêng nhóm vật liệu xây dựng, các ngành chức năng cần rà soát nguồn cung, nhu cầu phục vụ các công trình, dự án; tăng cường quản lý kê khai giá và kịp thời phát hiện những biến động bất thường. Việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, sát diễn biến thị trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi găm hàng, gây khan hiếm cục bộ, đẩy giá lên cao.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Công tác cung cấp thông tin về nguồn cung, giá cả và các điểm bán hàng bình ổn giá cần được thực hiện chủ động, minh bạch, góp phần ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí nguồn lực

Đối với công tác quản lý, khai thác tài sản công, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; phấn đấu hoàn thành việc xử lý tài sản dôi dư phát sinh từ quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa tại AEON MALL Huế.

Các đơn vị cần chủ động tháo gỡ khó khăn, đề xuất phương án xử lý phù hợp với thực tế từng cơ sở; sớm đưa tài sản vào quản lý, sử dụng, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài gây lãng phí. Đối với các cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, cần rà soát nhu cầu sử dụng, nghiên cứu phương án bố trí cho các cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Đặc biệt, đối với những cơ sở được chuyển đổi sang phục vụ mục đích công cộng, thành phố yêu cầu địa phương tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, bố trí nguồn lực phù hợp để sớm đưa vào khai thác thực chất, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả xử lý tài sản, bảo đảm thông tin và số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Việc đồng thời triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, kiểm soát giá cả và khai thác hiệu quả tài sản công được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực nhà nước, tạo thêm dư địa phục vụ đầu tư phát triển và bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Huế.