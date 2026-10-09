TP Huế công bố 3 nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư

Lễ công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số của TP Huế.

Sự kiện được tổ chức hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Trong cơ cấu các ứng dụng mới, chuyên mục “Hiến kế” tích hợp trên ứng dụng Hue-S tạo kênh trực tuyến cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà khoa học đóng góp ý tưởng, sáng kiến phát triển thành phố sau khi xác thực qua VNeID.

Theo quy chế, trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận, cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu và cập nhật phản hồi công khai hoặc bảo mật theo tùy chọn của người gửi.

Đối với nền tảng “Hỗ trợ doanh nghiệp”, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có thể trực tiếp gửi phản ánh về những khó khăn, vướng mắc để hệ thống ghi nhận tự động trong vòng 30 phút.

Cơ quan chức năng có 24 giờ để xác định thẩm quyền và tối đa 6 ngày làm việc để kiểm tra, xử lý và cập nhật kết quả công khai.

Với các trường hợp phức tạp cần gia hạn, thời gian xác minh bổ sung cũng không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Lãnh đạo TP Huế thực hiện nghi thức công bố 3 nền tảng số trên ứng dụng Hue-S.

Bên cạnh 2 ứng dụng tương tác, “Bản đồ số dự án thu hút đầu tư” đóng vai trò là kênh thông tin chính thức, cung cấp dữ liệu tập trung về vị trí, quy mô, quy hoạch xây dựng, đất đai và tiến độ triển khai của các dự án ngoài ngân sách. Dữ liệu được các sở, ngành rà soát, cập nhật thường xuyên nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tra cứu và đề xuất hợp tác.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, việc triển khai 3 ứng dụng nhằm chuyển hóa các mong muốn, đề xuất của cộng đồng thành mục tiêu và giải pháp phát triển cụ thể.

Ông khẳng định tinh thần cầu thị của chính quyền thành phố: “Chúng tôi không hề đánh giá thấp một ý kiến nào hết, tất cả mọi ý kiến đều phải được trân trọng”.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Người đứng đầu chính quyền TP Huế định hướng sẽ từng bước ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, tổng hợp kho tri thức từ các hiến kế. Kết quả xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp sẽ được dùng làm căn cứ trực tiếp kiểm soát, đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện môi trường đầu tư tại Huế.