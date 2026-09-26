TP Huế: Công an xã gần dân hơn với mô hình 'nâng bước em đến trường'

Xã miền núi Long Quảng (TP Huế) có hơn 2.200 hộ dân với hơn 9.000 khẩu, trong đó bà con đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Vì vậy, đời sống của bà con nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất.

Công an xã Long Quảng trao quà hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Điều đáng nói, có nhiều em nhỏ đồng bào dân tộc Cơ tu không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà các em còn thiếu vắng sự che chở, dạy dỗ của người của cha hay thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương từ người mẹ…

Thấu hiểu và đồng cảm với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; từ đầu năm học mới 2026-2027; cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Quảng đã rất trăn trở và tìm cách để sẻ chia. Từ đó, mô hình “Công an xã Long Quảng - nâng bước em đến trường” được hình thành sau 3 tuần các em bước vào năm học mới.

Mô hình "Công an xã Long Quảng - nâng bước em đến trường" tiếp thêm ý chí cho các em đồng bào dân tộc thiểu số chăm ngoan học tập.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Công an xã Long Quảng tự nguyện trích một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình để hỗ trợ thường xuyên cho 6 em với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em nhằm động viên, hỗ trợ các em thực hiện ước mơ của mình.

Đại úy Hồ Trọng Hiền, cán bộ Công an xã Long Quảng phụ trách mô hình chia sẻ, nguồn kinh phí đóng góp tuy nhỏ bé, nhưng đã chở che biết bao hy vọng cho các em. "Đây sẽ là nguồn động lực sưởi ấm, giúp các em kiên trì trên con đường tìm kiếm con chữ, hoàn thiện bản thân, vươn lên từ nghèo khó để mai này trở thành người có ích cho quê hương Long Quảng", Đại úy Hồ Trọng Hiền bộc bạch thêm.

Anh Lê Văn Tia xúc động khi đón nhận món quà hỗ trợ thường xuyên từ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Quảng.

Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Trưởng Công an xã Long Quảng cho rằng, mô hình "Công an xã Long Quảng - nâng bước em đến trường" không chỉ đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội, mà chính là hành động cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động. Việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần lực lượng Công an luôn lấy “Dân là gốc”, hết lòng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Đón nhận sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ các chiến sĩ Công an xã Long Quảng, anh Lê Văn Tia, người dân tộc Cơ tu- bố của cháu Lê Trần Cẩm Hằng (học sinh lớp 4) xúc động: “Con tôi không may mắn khi mồ côi mẹ. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng khó hơn khi thiếu vắng người vợ, người mẹ. Được sự giúp đỡ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần của các cô, các chú Công an xã đã tiếp thêm ý chí cho gia đình vượt qua khó khăn, các con phấn đấu học tập chăm ngoan”.