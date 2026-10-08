TP. Huế: Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn hồ chứa, vùng hạ du

Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, kiểm tra công tác ứng phó mưa lớn và vận hành điều tiết các hồ, đập, hồ thủy điện tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, từ 19 giờ ngày 5/10 đến 7 giờ ngày 8/10, lượng mưa tại các trạm đo Vrain phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn. Trong đó, đỉnh Bạch Mã ghi nhận 708mm; Giang Hải 656,6mm; Cảng Chân Mây 514,2mm; Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 482,4mm; Cảng Tư Hiền 477,6mm.

Lãnh đạo thành phố Huế cùng đại diện các sở, ban ngành kiểm tra tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế.

Dự báo từ sáng 8/10 đến sáng 10/10, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các xã vùng núi phía Tây phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng, trung du và ven biển phía Bắc phổ biến 100-220mm, có nơi trên 300mm; các phường, xã phía Nam phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 11/10, từ ngày 12/10 có xu hướng giảm dần.

Diễn biến mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại các địa bàn A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô. Nguy cơ ngập lụt cũng được cảnh báo tại các vùng thấp trũng hạ du sông và ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố, nhất là những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Đến 7 giờ ngày 8/10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt +1,05m, cao hơn báo động I là 0,05m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt +1,37m, dưới báo động I là 0,13m. Mực nước hồ Tả Trạch ở mức 32,63m, hồ Bình Điền 73,67m và hồ Hương Điền 53,08m. Theo báo cáo, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện vẫn bảo đảm an toàn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và UBND TP. Huế. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu xây dựng kịch bản vận hành ứng phó mưa lớn, triển khai phương án vận hành hồ chứa; tiếp tục vận hành hồ Hương Điền theo lệnh vận hành và vận hành hồ Tả Trạch. Các địa phương đồng thời phải rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến thời tiết còn phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; cập nhật thường xuyên lượng mưa, mực nước sông, hồ chứa và tình hình tại từng địa bàn để chủ động phương án ứng phó. Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cần được đặc biệt chú trọng cảnh báo, hướng dẫn người dân và sẵn sàng sơ tán khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

Đối với các hồ, đập, hồ thủy điện, đơn vị quản lý phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước và khả năng tiếp nhận nước của hồ; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền vùng hạ du trong điều tiết, thông tin và cảnh báo, bảo đảm an toàn công trình và người dân.

Các địa phương được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm tra khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Từ ngày 6/10 đến ngày 16/10/2026, TP. Huế triển khai bảo dưỡng định kỳ hệ thống quan trắc tự động chuyên dùng trên địa bàn TP. Huế. Mạng lưới hiện có 55 trạm đo mưa tự động Vrain, 4 máy đo tốc độ gió, 10 trạm giám sát ngập lụt và 7 trạm quan trắc mực nước trên sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truồi và sông Bù Lu. Dữ liệu được kết nối, tích hợp trên website, ứng dụng Vrain và nền tảng Hue-S, phục vụ theo dõi diễn biến mưa, mực nước, ngập lụt và cảnh báo thiên tai.