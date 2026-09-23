Tp. Huế chủ động từ sớm - Cảnh báo không chủ quan trước mưa lớn, thiên tai

Dự báo khu vực thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày 22-23/9/2026

Trước dự báo khu vực thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày 22-23/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân lên hàng đầu.

Theo bản tin số MLDR-09/09h00/DBQG ngày 22/9/2026 của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/9 tại khu vực thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Ngày và đêm 23/9 tiếp tục có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối, ngập úng tại khu vực đô thị do mưa cường suất lớn, yêu cầu đặt ra là phải chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động theo dõi, cảnh báo và bảo vệ người dân

Theo công văn số: 31/BCH/SNNMT ban hành ngày 22/9/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công Điện số 66/CĐ/TTg ngày 21/9/2026 về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lớn, dông, lốc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Hue-S, Trang thông tin Phòng, chống thiên tai thành phố và Đài Khí tượng Thủy văn thành phố.

Công văn số: 31/BCH/SNNMT ban hành ngày 22/9/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế

UBND các xã, phường được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại những khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương cần khơi thông dòng chảy, kiểm soát và hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Đối với những khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ tiếp tục sạt lở, yêu cầu kiên quyết không để người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; đồng thời duy trì lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống phát sinh.

Bảo đảm an toàn công trình trong mưa lớn

Các chủ đầu tư được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu đang thi công công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi khẩn trương kiểm tra và triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công; đồng thời thực hiện phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động.

Chiều 22/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tp. Huế cũng đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền với lưu lượng xả nước tăng dần qua tràn và tuabin để chủ động đón lũ.

Đối với các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo và vận hành công trình đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ động hôm nay, tạo nền tảng phát triển bền vững

Ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Việc chủ động cập nhật cảnh báo, kiểm tra công trình, bảo vệ khu dân cư có nguy cơ cao và chuẩn bị lực lượng tại chỗ sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ con người, tài sản và môi trường.

Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó”, các cấp, ngành và địa phương tại Huế cần tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, tăng cường phối hợp và phát huy vai trò của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng một đô thị và khu vực nông thôn có khả năng thích ứng tốt hơn với thiên tai, bảo vệ hệ sinh thái và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, an toàn, bền vững trong tương lai./.