Tp. Huế: Chủ động phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn từ môi trường học đường

Chương trình “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm 2026" tại Trường Tiểu học Vỹ Dạ, Tp. Huế

Hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (04/10/2001 - 04/10/2026), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Huế tổ chức chương trình “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” năm 2026 tại Trường Tiểu học Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ.

Trang bị kiến thức an toàn cho học sinh

Chương trình có sự tham gia của hơn 600 học sinh Trường Tiểu học Vỹ Dạ, hướng tới trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong cuộc sống.

Tại chương trình, các báo cáo viên của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn biện pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước và cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

Học đi đôi với hành

Điểm nổi bật của chương trình là các hoạt động trải nghiệm, thực hành trực tiếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Các em học sinh được hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy

Các em học sinh được hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy, thực hành đeo và sử dụng áo phao, tìm hiểu phương pháp di chuyển, thoát nạn an toàn trong môi trường có khói, khí độc. Qua những tình huống trực quan, sinh động, học sinh có thêm cơ hội ghi nhớ và vận dụng các kỹ năng được hướng dẫn.

Hoạt động thực hành cũng góp phần hình thành cho các em thói quen chủ động phòng ngừa, bình tĩnh xử lý tình huống và biết cách bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

Xây dựng môi trường học tập an toàn

Chương trình “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC và CNCH cho hơn 600 học sinh Trường Tiểu học Vỹ Dạ. Đồng thời, hoạt động trang bị những kỹ năng thiết thực giúp các em phòng, tránh tai nạn, thương tích và ứng phó với những tình huống nguy hiểm thường gặp.

Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Huế với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH.

Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho học sinh trong môi trường khói, khí độc

Xây dựng môi trường học tập an toàn không chỉ bắt đầu từ cơ sở vật chất, mà còn từ ý thức và năng lực ứng phó của mỗi học sinh. Khi kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn và cứu hộ được hình thành sớm, các em sẽ trở thành những nhân tố tích cực lan tỏa ý thức an toàn đến gia đình và cộng đồng.

Từ đó, giáo dục kỹ năng sống gắn với phòng ngừa rủi ro sẽ góp phần xây dựng cộng đồng chủ động, có trách nhiệm, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hướng tới môi trường học tập an toàn và sự phát triển bền vững của thành phố Huế.