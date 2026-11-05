Tp Huế chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó mưa lớn và nguy cơ ngập lụt

Lực lượng chức năng thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh thiên tai

Trước diễn biến thời tiết phức tạp do không khí lạnh tăng cường và gió Đông hoạt động mạnh, thành phố Huế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Chủ động phòng chống thiên tai, không để bị động trước mưa lũ

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 08/11/2026 đến ngày 12/11/2026, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần, thời tiết thành phố Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Yêu cầu đặt ra là chủ động từ sớm, từ xa, không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Công tác theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan, đơn vị và địa phương cần thường xuyên nắm bắt diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển và mưa lớn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Hue-S, Trang thông tin Phòng, chống thiên tai thành phố và Đài Khí tượng thủy văn thành phố. Trên cơ sở đó, kịp thời thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Tăng cường cảnh báo, kiểm soát khu vực nguy hiểm

Đối với khu vực biển và đầm phá, Chi cục Thủy sản, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Huế cùng chính quyền các địa phương ven biển, đầm phá cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển. Thông tin cảnh báo phải được chuyển đến chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Công văn Số: 41/BCH-SNNMT ngày 4/11/2026 của BCH Phòng thủ dân sự Tp Huế

Tại các địa phương, UBND xã, phường có trách nhiệm rà soát phương án phòng chống thiên tai, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở đất. Kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua những vị trí không bảo đảm an toàn. Đây là giải pháp thiết thực nhằm hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng người dân khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu thi công công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi kiểm tra phương án bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện. Những khu vực công trình có nguy cơ mất an toàn cần được cảnh báo, rào chắn đầy đủ, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đặc biệt, các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải rà soát phương án ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn công trình; thường xuyên theo dõi lượng mưa, diễn biến lũ và mực nước hồ. Việc tính toán, thông tin, cảnh báo và vận hành hồ chứa phải tuân thủ đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Chủ động phòng ngừa, tạo nền tảng phát triển bền vững

Thực tế cho thấy, hiệu quả phòng chống thiên tai không chỉ phụ thuộc vào năng lực dự báo mà còn nằm ở sự chủ động của chính quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân. Việc kiểm soát các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở, bảo đảm an toàn hồ đập và thông tin cảnh báo kịp thời chính là những mắt xích quan trọng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng đặt ra nhiều thách thức, Huế cần tiếp tục củng cố năng lực phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Chủ động phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và gìn giữ những thành quả phát triển. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thành phố Huế an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững./.