Tp Huế chủ động phòng chống thiên tai, cảnh báo nguy cơ lũ quét tại một số khu vực

Sóng biển và thuỷ triều gây nên sạt lở và xâm thực tại biển Thuận An, Tp. Huế

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực ở thành phố Huế tiếp tục gia tăng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hạ tầng, bảo vệ tính mạng, tài sản và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở: Không chủ quan trước diễn biến mưa lớn

Sáng 12/11, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế cảnh báo 8 khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua.Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, các điểm nguy cơ tập trung ở thôn Phú Gia, Thổ Sơn, đèo Phú Gia, đèo Hải Vân, đường khu du lịch Laguna và khu vực bờ sông Nước Ngọt, sông Bù Lu.

Xã Phú Lộc có nguy cơ tại thôn Trung Phước Tượng, Trung An, Quốc lộ 49B đoạn Phú Lộc - Lộc Bình, đèo Phước Tượng, đường Cầu Tư Hiền - Lộc Bình, đường lên Bạch Mã và khu vực đầm Cầu Hai.

Các địa bàn khác cũng được cảnh báo gồm: xã Hưng Lộc (đường 14B, bờ sông Nong); xã Khe Tre (các đồi Khe Tre, Hà An, Đa Phú, đường lên đèo LaHy, cao tốc La Sơn - Túy Loan và bờ sông Tả Trạch); xã Lộc An (bờ sông Truồi); xã Nam Đông (thôn Lấp, A Tin và bờ sông Tả Trạch); phường Phú Bài (Dương Hòa, Phú Sơn và bờ sông Hữu Trạch); xã Vinh Lộc (bờ biển Giang Hải - Vĩnh Mỹ và hai đầu kè Giang Hải).

Sạt lở xảy ra tại vùng miền núi A Lưới, Tp. Huế

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, một số khu vực tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông và thiệt hại công trình, tài sản.

Trước tình hình đó, công tác phòng chống thiên tai cần được đặt ở mức cảnh giác cao. Người dân sinh sống gần sườn đồi, taluy, khe suối, ven sông và những khu vực từng xảy ra sạt lở cần thường xuyên theo dõi cảnh báo, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu; tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc điểm có nguy cơ sạt trượt.

A Lưới khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

Song song với cảnh báo và ứng phó, tại các xã vùng A Lưới, chính quyền địa phương đang huy động nhân lực, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước khôi phục giao thông và ổn định đời sống người dân.

Thiên tai gây nên nhiều thiệt hại cho người dân tại xã A Lưới 1, Tp. Huế

Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều tuyến đường sạt lở, bồi lấp. Tại xã A Lưới 1, có 4 nhà bị tốc mái; một cống trên tuyến đường liên thôn Bắc Sơn bị sập hoàn toàn, chiều dài khoảng 4m. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, xã A Lưới 3 ghi nhận 3 điểm sạt trượt với chiều dài ảnh hưởng khoảng 250m; xã A Lưới 1 có 4 điểm, dài khoảng 200m.

Tại xã A Lưới 2, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, bồi lấp. Trong đó, đường thôn Hồng Nam sạt lở khoảng 50m; đường Bắc Sơn (thôn Tà Rê) bồi lấp 20m; đường Giải phóng A So (thôn Sơn Phước) bồi lấp 50m; đoạn qua thôn Hồng Quảng sạt lở khoảng 50m. Một số vị trí tại thôn Hồng Bắc và A Bả cũng bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, ngăn các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Công an các xã phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ A Lưới sử dụng xe múc, xe ủi thu dọn đất đá, khơi thông các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, từng bước bảo đảm giao thông trở lại.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khắc phục hạ tầng và xử lý những tình huống phát sinh.

Lãnh đạo xã A Lưới 1 thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai

Các đơn vị vũ trang duy trì trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đáng chú ý, việc huy động thêm phương tiện cơ giới của người dân và doanh nghiệp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý bùn đất, khơi thông đường sá.

Trong bối cảnh nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn hiện hữu, các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng cảnh báo và di dời người dân khi cần thiết. Công tác phòng chống thiên tai không chỉ dừng lại ở xử lý sự cố trước mắt mà cần gắn với bảo vệ khu dân cư, hạ tầng giao thông, đất sản xuất và các công trình thiết yếu.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả có trọng tâm và hỗ trợ người dân phục hồi sinh kế là những nhiệm vụ quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đây cũng là nền tảng để Huế nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định sản xuất và hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, an toàn, bền vững./.