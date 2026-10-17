TP Huế chi gần 10 tỷ đồng lập hồ sơ di sản Ca Huế trình UNESCO

Theo Kế hoạch số 571/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang vừa ký ban hành, tổng kinh phí lập hồ sơ Ca Huế dự kiến thực hiện là hơn 9,87 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác.

Trong cơ cấu kinh phí, hạng mục quay phim, thu thanh phục vụ xây dựng hồ sơ có dự toán lớn nhất, hơn 3,85 tỷ đồng. Nội dung này bao gồm phục dựng 3 không gian thực hành Ca Huế trong cung, nhà quan và nhà vườn, nhà dân hoặc trên sông; hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ tập luyện, biểu diễn, đồng thời thuê nhân lực và thiết bị chuyên dụng để ghi hình, thu thanh.

Chương trình sinh hoạt biểu diễn Ca Huế tại di tích Châu Hương Viên. Ảnh: Bảo Minh

Thành phố dự kiến dành hơn 2,3 tỷ đồng tổ chức các hội thảo khoa học, trong đó hội thảo quốc tế tại Huế hơn 1,92 tỷ đồng; khoảng 1,65 tỷ đồng cho công tác kiểm kê, sưu tầm và xây dựng hồ sơ di sản.

Kinh phí dựng phim hồ sơ dài 10 phút gửi UNESCO và phim tư liệu dài 30-60 phút là 544 triệu đồng; các hạng mục xây dựng bộ ảnh, xuất bản sách kỷ yếu và tài liệu phụ trợ có kinh phí 420 triệu đồng; hoạt động bảo vệ hồ sơ ở cấp quốc tế và đón nhận danh hiệu dự kiến 1 tỷ đồng.

Theo lộ trình, công tác lập hồ sơ dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, với trọng tâm là khảo sát, kiểm kê, tư liệu hóa di sản và tham vấn cộng đồng.

Quá trình xây dựng hồ sơ sẽ làm rõ lịch sử hình thành, phát triển, giá trị văn hóa, nghệ thuật và xã hội của Ca Huế; ghi nhận thực trạng thực hành, không gian diễn xướng, đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ, người thực hành bài bản, nhạc cụ cùng các tài liệu, hiện vật liên quan.

Các thông tin, tư liệu được yêu cầu bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác, có khả năng kiểm chứng, tuân thủ Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và các quy định liên quan.

Ca Huế khởi nguồn từ hát cửa quyền trong cung vua phủ chúa, được cho là hình thành từ thế kỷ XII. Ảnh tư liệu do người Pháp chụp

Việc tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế cũng nhằm bổ sung cơ sở khoa học, tham vấn chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng; trao đổi kinh nghiệm bảo vệ, trao truyền, phát huy giá trị di sản âm nhạc truyền thống và phương pháp xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

UBND TP Huế giao Sở VHTT&DL làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện; phối hợp với Bộ VHTT&DL trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và trình hồ sơ.

Ca Huế được Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015. Những năm qua, chính quyền địa phương và ngành văn hóa Huế đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Hoạt động biểu diễn Ca Huế cũng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần giới thiệu nghệ thuật truyền thống của vùng đất cố đô đến du khách trong nước và quốc tế.