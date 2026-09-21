Tp. Huế cảnh báo thời tiết nguy hiểm, người dân cần chủ động đề phòng

Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong ngày và đêm 20/9, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Người dân cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Không chủ quan trước mưa dông cục bộ

Bản tin cảnh báo lúc 07h30 ngày 20/9 cho biết, tại các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các phường, xã của thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm nay. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ.

Đáng lưu ý, trong thời gian xảy ra dông, nguy cơ lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh có thể xuất hiện. Trên vùng biển thành phố Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cấp 1. Đây là mức rủi ro không lớn trên diện rộng nhưng vẫn đòi hỏi chính quyền cơ sở, người dân và các chủ thể sản xuất chủ động phòng ngừa.

Bảo vệ sản xuất, giảm thiệt hại từ thời tiết cực đoan

Đối với nông nghiệp, mưa dông kèm gió giật có thể làm gãy đổ cây trồng, ảnh hưởng đến nhà lưới, chuồng trại, hệ thống tưới tiêu và các công trình phục vụ sản xuất. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng, ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi.

Mưa lớn có thể gây ảnh hưởng đối với sản xuất nông nghiệp

Người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin khí tượng, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông; kiểm tra, gia cố mái che, nhà lưới, chuồng trại; khơi thông hệ thống thoát nước tại khu vực sản xuất. Khi có sét, cần tránh đứng dưới cây cao, khu vực trống trải hoặc gần các công trình, thiết bị dễ dẫn điện.

Với khu vực ven biển, tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển cần đặc biệt lưu ý diễn biến dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chủ động thích ứng vì phát triển bền vững

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó dự báo, cảnh báo sớm chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể tại cộng đồng. Chủ động phòng tránh không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản và mùa vụ mà còn góp phần giảm tổn thất tài nguyên, duy trì sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp.

Đối với Huế, tăng cường năng lực dự báo, truyền tin đến cơ sở và hình thành thói quen sản xuất thích ứng với thời tiết cực đoan sẽ là một phần quan trọng của tiến trình phát triển nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.

Chủ động trước thiên tai hôm nay chính là đầu tư cho khả năng chống chịu và sự phát triển bền vững của cộng đồng ngày mai./.