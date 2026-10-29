Tp. Huế cảnh báo thiên tai - Chủ động phòng, chống lũ quét, sạt lở đất

Tp. Huế có mưa lớn trong ngày 28/10/2026. Ảnh minh hoạ

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại thành phố Huế có độ ẩm đất gần bão hòa hoặc bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Chủ động ứng phó là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Mưa lớn gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo tin cảnh báo số: LQSL-69/16h00/THUE của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế phát lúc 16 giờ ngày 28/10/2026, trong khoảng từ 03 giờ ngày 28/10 đến 15 giờ ngày 28/10, nhiều khu vực trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin cảnh báo số: LQSL-69/16h00/THUE của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế phát lúc 16 giờ ngày 28/10/2026

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm đáng chú ý như: Bình Tiến (Hương Trà) 103 mm, Thủy điện Bình Điền 95,4 mm; Đập Thủy điện Rào Trăng 4: 101,6 mm (P. Phong Điền); Đồn Biên phòng Lăng Cô 98,8 mm (Chân Mây -Lăng Cô); Dương Hòa 89,6 mm (P. Phú Bài); Hồ A Lá 88,6 mm, Thị trấn A Lưới 83,8 mm (A Lưới 2); Hồng Trung 89 mm (A Lưới 1); Huế 95,6 mm (P. Thủy Xuân); Hương Phú 81 mm (Khe Tre); Tà Lương 108 mm (A Lưới 5); Xuân Lộc 97 mm (Hưng Lộc).

Đáng lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ mất ổn định đất trên sườn dốc khi mưa tiếp tục kéo dài.

Cảnh báo thiên tai - Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Dự báo trong 6 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30–70 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại một số xã, phường được cảnh báo ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người dân mà còn có thể gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội. Dòng chảy mạnh cũng có thể cuốn trôi đất đá, làm biến đổi địa hình và gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Trước diễn biến này, chính quyền cơ sở cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo; rà soát các khu vực có nguy cơ cao, kịp thời thông báo cho người dân và triển khai biện pháp ứng phó phù hợp.

Đối với người dân, cần tránh đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, không qua ngầm tràn, cầu dân sinh khi nước dâng hoặc chảy xiết; hạn chế lưu thông qua những đoạn đường ngập sâu và khu vực có độ dốc lớn.

Bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững

Phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ ứng phó trước mắt mà còn gắn liền với bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Việc bảo vệ rừng đầu nguồn, hạn chế suy thoái đất, quản lý sử dụng đất phù hợp và không tự ý tác động vào sườn dốc là những giải pháp quan trọng góp phần giảm nguy cơ thiên tai.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân có ý nghĩa quyết định. Mỗi người cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ bản thân và hỗ trợ cộng đồng khi cần thiết.

Chủ động phòng ngừa hôm nay chính là bảo vệ sinh kế, môi trường và tương lai ngày mai. Đó cũng là nền tảng để thành phố Huế nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai, phát triển kinh tế xanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.