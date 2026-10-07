Tp. Huế: Cảnh báo nhiệt độ cao, ngọt hóa tại một số vùng nuôi thủy sản

Phát triển nuôi trồng thủy sản cần gắn với công tác quan trắc môi trường. Ảnh minh hoạ

Kết quả quan trắc nhanh ngày 1 và 2/10 cho thấy đa số thông số môi trường tại các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố Huế nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nhiệt độ cao tại nhiều điểm cùng hiện tượng ngọt hóa cục bộ đang đặt ra yêu cầu chủ động phòng ngừa rủi ro cuối vụ.

Nhiệt độ cao, nguy cơ ô nhiễm cục bộ

Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế, đa số thông số quan trắc tại hiện trường nằm trong giới hạn cho phép đối với nuôi thủy sản thương phẩm theo TCVN 13656:2023.

Đáng lưu ý, tại 9/21 điểm đo ở vùng đầm phá và ven biển, nhiệt độ ở mức quá cao so với giới hạn (26 - 32°C) cho nuôi trồng thủy sản.

Nhiệt độ cao có thể thúc đẩy quá trình phát triển và lụi tàn của rong, tảo, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm hữu cơ cục bộ và hàm lượng các khí độc trong nước. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe vật nuôi, nhất là trong giai đoạn cuối vụ.

Lưu ý hiện tượng ngọt hóa tại vùng đầm phá

Quan trắc cũng ghi nhận hiện tượng ngọt hóa tại một số khu vực đầm phá thuộc phường Phong Quảng, phường Hóa Châu, xã Quảng Điền và xã Phú Vang, với độ mặn dao động từ 0,04 - 2,09‰.

Thông báo số 214/TB-CCTS của Chi cục Thuỷ Sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế

Nguyên nhân được xác định liên quan đến lượng nước ngọt từ khu vực nội đồng thoát ra và việc điều chỉnh xả điều tiết từ các hồ chứa.

Đối với những vùng còn lưu giữ thủy sản nuôi, người dân được khuyến cáo đặc biệt chú ý khi cấp bổ sung nước. Việc cấp nước cần phù hợp, tránh thay đổi môi trường đột ngột gây “sốc” cho vật nuôi, từ đó hạn chế phát sinh thiệt hại không đáng có.

Chủ động thu hoạch, giảm thiểu rủi ro cuối vụ

Thực hiện Công văn số 8109/SNNMT-CCTS ngày 24/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2026, thời gian kết thúc vụ nuôi tại vùng đầm phá và vùng nuôi nước ngọt trên toàn thành phố là ngày 30/9/2026.

Do đó, các xã, phường cần tiếp tục đôn đốc người dân thu hoạch toàn bộ thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm. Đây là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế sự cố, rủi ro môi trường và bảo vệ hiệu quả kinh tế của người nuôi.

Quan trắc môi trường có ý nghĩa rất quan trọng trong nuôi trồng thuỷ sản. Ảnh minh hoạ

Việc chủ động kết thúc vụ nuôi đúng thời gian, theo dõi chặt chẽ diễn biến môi trường và sử dụng nguồn nước phù hợp không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại trước những biến động bất lợi, mà còn góp phần hình thành phương thức sản xuất thủy sản an toàn, có trách nhiệm.

Trong định hướng phát triển bền vững, chủ động phòng ngừa rủi ro môi trường cần được xem là một phần quan trọng của quy trình nuôi. Từ đó, người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ hệ sinh thái đầm phá và ven biển, hướng tới nền nuôi trồng thủy sản xanh, an toàn và thích ứng tốt hơn với biến động tự nhiên./.