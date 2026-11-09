TP Huế cảnh báo mưa lớn diện rộng, lũ vượt báo động 2

Hồ Thọ Sơn tại TP Huế điều tiết nước trước đợt mưa lớn có khả năng gây lũ vượt báo động 2.

Ngày 9/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế và Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, mực nước trên các sông hiện biến đổi chậm và ở dưới báo động 1, nhưng dự báo sẽ tăng nhanh lên mức báo động 2 và trên báo động 2 trong đợt mưa này.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực TP Huế dự báo xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 9 đến 12/11 với tổng lượng mưa phổ biến 300–500mm, có nơi trên 700mm.

Lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, nguy cơ cao gây ngập lụt khu đô thị, vùng trũng thấp cùng lũ quét, sạt lở đất.

Đợt mưa lũ kéo dài này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Tả Trạch - hồ thủy lợi lớn nhất Huế thực hiện điều tiết nước về hạ lưu.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND TP Huế đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, rà soát kỹ các khu vực ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối và vùng dễ bị chia cắt.

Theo đó, Sở Xây dựng kiểm tra, bảo đảm an toàn công trình giao thông, hạ tầng xây dựng; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, giữ giao thông thông suốt trên các tuyến huyết mạch; triển khai phương án an toàn cho hành khách tại các nhà ga, bến cảng, sân bay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công thương chỉ đạo các chủ đập tính toán phương án điều tiết, vận hành khoa học các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và kết hợp dự trữ nước cho mùa khô.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an TP Huế tham mưu, phối hợp hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông tại những điểm ngập sâu, sạt lở.

UBND các xã, phường duy trì lực lượng trực ban nghiêm túc; khẩn trương rà soát khu vực nguy cơ cao để quyết định sơ tán dân, trong đó ưu tiên bảo vệ các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và người khuyết tật.