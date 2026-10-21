Tp Huế: Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Thành phố Huế chủ động phòng, chống thiên tai, cảnh giác dông lốc, mưa lớn cục bộ, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, chiều và đêm 21/10, khu vực đất liền có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; vùng biển có mưa rào, dông vài nơi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do thời tiết nguy hiểm.

Chủ động phòng, chống thiên tai

Theo bản tin phát lúc 14 giờ ngày 21/10 của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong chiều và đêm cùng ngày, các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các phường, xã trên đất liền có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo của Đài KTTV Tp Huế lúc 1400 ngày 21/10/2026

Trên vùng biển thành phố Huế, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi; nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cũng cần được lưu ý. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo là cấp 1.

Dù cấp độ rủi ro không cao, người dân không nên chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và địa phương cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo chính thức để kịp thời ứng phó.

Nâng cao trách nhiệm cộng đồng

Khi có mưa dông, người dân nên hạn chế di chuyển qua khu vực trống trải, nơi có cây cao, công trình không bảo đảm an toàn hoặc khu vực có nguy cơ ngập úng. Cần ngắt các thiết bị điện khi cần thiết, tránh trú dưới cây lớn và không đứng gần cột điện, biển quảng cáo trong thời điểm có sét, gió giật mạnh.

Đối với người dân hoạt động trên biển, việc cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động kiểm tra phương tiện và bảo đảm an toàn trước khi ra khơi là yêu cầu cần thiết. Khi xuất hiện dông, lốc xoáy hoặc gió mạnh, cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng, không chủ quan trước những dấu hiệu nguy hiểm.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng tính khó lường của các hiện tượng thời tiết cực đoan, trách nhiệm phòng ngừa không chỉ thuộc về cơ quan chuyên môn mà còn cần sự tham gia tích cực của cộng đồng. Chia sẻ thông tin cảnh báo chính xác, hỗ trợ người già, trẻ em và những người cần trợ giúp là những hành động thiết thực nhằm giảm thiểu rủi ro.

Bảo vệ môi trường, thích ứng khí hậu hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh các biện pháp ứng phó trước mắt, bảo vệ môi trường cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Người dân không xả rác xuống cống, mương thoát nước; các địa phương cần quan tâm khơi thông dòng chảy, kiểm tra những điểm có nguy cơ ngập úng và duy trì cảnh quan xanh, sạch.

Thành phố Huế chủ động phòng, chống thiên tai, cảnh giác dông lốc, mưa lớn cục bộ, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với sản xuất nông nghiệp, việc theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra đồng ruộng, gia cố khu vực sản xuất và chủ động bảo vệ vật nuôi, cây trồng sẽ góp phần hạn chế thiệt hại khi mưa dông xảy ra. Đây cũng là một phần của quá trình xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên hợp lý và phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn.

Chủ động phòng, chống thiên tai bắt đầu từ ý thức của mỗi người và sự phối hợp của cả cộng đồng. Theo dõi cảnh báo, hành động kịp thời, bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng thích ứng trước biến động khí hậu chính là những nền tảng quan trọng để thành phố Huế hướng tới một tương lai an toàn, xanh và phát triển bền vững./.