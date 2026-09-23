Tp. Huế: Ấm áp Trung thu cùng trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt tại Hương An

Sáng 23/9/2026, lãnh đạo phường Hương An, Tp. Huế đã đến thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Sáng 23/9/2026, đoàn lãnh đạo phường Hương An, Tp. Huế đã đến thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Những phần quà tuy giản dị nhưng mang theo sự quan tâm, sẻ chia, góp phần đem đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Quan tâm để trẻ em khuyết tật tự tin hòa nhập

Đoàn lãnh đạo phường Hương An do đồng chí Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn; cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đồng chí Phạm Thị Tú Nga, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Kim Nam, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường và đồng chí Lâm Văn Long, ĐUV, Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Tại Trường Tiểu học Hương An, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các em học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại trường.

Tại Trường Tiểu học Hương An, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các em học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại trường.

Trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với các em, đồng chí Đặng Hữu Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các em tự tin, nỗ lực học tập, hòa nhập cùng bạn bè.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường mong muốn nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo môi trường học tập thân thiện, phù hợp với từng em; tăng cường phối hợp với gia đình để hỗ trợ các em trong học tập, sinh hoạt và hòa nhập. Qua đó, giúp trẻ có thêm niềm vui, sự tự tin trong học tập cũng như cuộc sống.

Đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà Trung thu cho các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Huế.

...thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các em...

Tại đây, đoàn thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, chăm sóc các em; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, chăm sóc và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên

Đồng chí Đặng Hữu Hải ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên; mong muốn Trung tâm tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các em, tạo môi trường an toàn, thân thiện để trẻ được chăm sóc, vui chơi và phát triển.

Sự đồng hành của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Trung thu, sự quan tâm còn góp phần giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của xã hội.

Lan tỏa tinh thần nhân văn từ những việc làm thiết thực

Những phần quà Trung thu tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của địa phương đối với trẻ em, nhất là những em đang gặp khó khăn, cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ.

Từ sự quan tâm của chính quyền, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các cơ sở chăm sóc trẻ em, tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Đây là những giá trị nhân văn cần được vun đắp thường xuyên, để mỗi trẻ em đều có cơ hội được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, thân thiện.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội. Việc quan tâm đúng lúc, đồng hành thường xuyên và tạo điều kiện phù hợp cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn đặt nền tảng cho một cộng đồng nhân văn, bao trùm và phát triển bền vững. Khi mỗi em nhỏ được yêu thương, tôn trọng và tạo cơ hội phát triển, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực cho tương lai./.