TP. Huế: 10.600 căn nhà ở xã hội và bài toán quỹ đất, thủ tục

TP. Huế được giao 10.600 căn nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026–2030, TP. Huế được giao phát triển 10.600 căn.

Nghị quyết do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”.

Theo đó, Chính phủ thống nhất điều chỉnh mục tiêu của Đề án và giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030 cho các địa phương là 899.857 căn. Trong đó, nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn và nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Đối với TP. Huế, chỉ tiêu 10.600 căn trong giai đoạn 2026–2030 là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi địa phương tiếp tục chủ động chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện danh mục dự án và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

TP. Huế được giao 10.600 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030.

Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tổ chức triển khai đồng bộ và phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu.

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê

Một trong những định hướng đáng chú ý tại Nghị quyết số 303/NQ-CP là tăng cường phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là phân khúc có ý nghĩa lâu dài trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.

Chính phủ định hướng ưu tiên các mô hình nhà ở cho thuê, nhất là chung cư cho thuê có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và những khu vực có nhu cầu nhà ở lớn.

Các địa phương được yêu cầu rà soát những dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đối với các dự án đã khởi công, cần tập trung nguồn lực, đôn đốc tiến độ và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh đó, địa phương nghiên cứu, chỉ đạo chủ đầu tư tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, từng bước giảm tỷ trọng nhà ở xã hội để bán; đồng thời lập, phê duyệt danh mục các vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Việc bố trí quỹ đất cũng được yêu cầu thực hiện theo hướng lựa chọn các vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng sống của người dân.

Đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn

Để bảo đảm tiến độ, Chính phủ yêu cầu các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường được định hướng thực hiện đồng thời, song song nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Với chỉ tiêu 10.600 căn được giao trong giai đoạn 2026–2030, TP. Huế sẽ cần tiếp tục chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và nguồn lực thực hiện. Đồng thời, việc huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để tăng nguồn cung.

Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, người lao động; đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Nghị quyết số 303/NQ-CP cũng thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026–2030.