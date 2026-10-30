TP Hồ Chí Minh: Yêu cầu từng nghị quyết phải rõ người, rõ tiến độ và kết quả thực hiện

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ngày 30/10, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện, bảo đảm những quyết nghị sớm phát huy hiệu quả.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về Quy hoạch tổng thể đầu tiên của Thành phố sau sáp nhập thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; cơ chế, chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án cụ thể. Tất cả, các quyết nghị có phạm vi và yêu cầu triển khai khác nhau nhưng đều hướng đến mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đối với Quy hoạch tổng thể, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến tham vấn của các bộ, ngành Trung ương và đại biểu HĐND, hoàn chỉnh, phê duyệt đúng quy định. Quy hoạch cần sớm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và lộ trình phù hợp từng giai đoạn.

Trong đó, Thành phố phải xác định nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan. Việc triển khai cần phát huy lợi thế từng khu vực, tăng liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm những quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp quy hoạch. Quản trị theo quy hoạch phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt, tránh để quyết định cục bộ ảnh hưởng tầm nhìn phát triển lâu dài.

Với các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, UBND Thành phố cần xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nghị quyết, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, nhiệm vụ, thời hạn và kết quả cần đạt. Những nội dung cần hướng dẫn hoặc phối hợp liên ngành phải được chủ động xử lý, tránh tình trạng nghị quyết có hiệu lực nhưng cơ quan thực hiện vẫn lúng túng.

Chủ tịch HĐND Thành phố cũng lưu ý, việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn chưa phải kết quả cuối cùng. Hiệu quả chính sách cần được đánh giá qua khả năng huy động nguồn lực, giải quyết thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy dự án và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội trường.

Đối với đầu tư công, Thành phố cần rà soát tiến độ, khả năng thực hiện và nhu cầu vốn của từng dự án; xác định cơ quan, người đứng đầu chịu trách nhiệm cùng các mốc phải hoàn thành. Việc bố trí, điều chỉnh vốn phải gắn với khả năng triển khai và hiệu quả đầu tư, ưu tiên công trình cấp thiết, có tính kết nối, sức lan tỏa. Thành phố phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Với dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh rạch, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh tái định cư là khâu then chốt. Các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công cần được tập trung thực hiện. Tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng công trình phải được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời nhận diện nguy cơ lãng phí hoặc kéo dài thời gian.

“Trách nhiệm trước cử tri và nhân dân không kết thúc khi kỳ họp bế mạc. Vì vậy, các đại biểu tiếp tục theo dõi việc thực hiện nghị quyết, lắng nghe cử tri, phản ánh bất cập và thực hiện quyền giám sát", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Theo đó, các Ban HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ theo dõi, khảo sát, giám sát những cơ chế mới, dự án trọng điểm và vấn đề cử tri quan tâm. Trong hai tháng cuối năm 2026, Thành phố phải đồng thời hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội, phấn đấu tăng trưởng hai con số và triển khai cơ chế mới, tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo.