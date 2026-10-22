TP Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra, xử lý cơ sở mầm non độc lập có vi phạm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số trẻ tại một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không được vượt quá 70 trẻ. Tuy nhiên, qua rà soát dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, tính đến ngày 13/10/2026, TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về quy mô hoạt động.

Trẻ mầm non TP Hồ Chí Minh năm học 2026 - 2027. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, có 168 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô vượt mức quy định đã điều chỉnh giảm số trẻ. Trong đó, 154 cơ sở có trên 70 trẻ và 14 cơ sở có trên 100 trẻ đã giảm xuống còn dưới 70 trẻ.

Tuy nhiên, vẫn còn 72 cơ sở có quy mô từ 71 - 100 trẻ chưa khắc phục theo yêu cầu. Trong số này, 24 cơ sở giữ nguyên quy mô; 8 cơ sở trước đó có từ 101 - 200 trẻ đã giảm xuống còn 71 - 100 trẻ; 40 cơ sở mới phát sinh tình trạng có trên 70 trẻ. Đáng chú ý, Thành phố còn 15 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô trên 100 trẻ.

Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa cập nhật, chuẩn hóa đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành, bao gồm tên gọi, loại hình và quy mô hoạt động. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường rà soát, đối chiếu giữa dữ liệu quản lý và tình hình hoạt động thực tế tại các cơ sở.

Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn; đối chiếu hồ sơ pháp lý, quyết định cho phép thành lập, hoạt động, số lượng nhóm, lớp, số trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần xác định cụ thể từng cơ sở vượt quy mô cho phép, bao gồm cả những trường hợp chưa khắc phục và các trường hợp mới phát sinh; phân loại mức độ vi phạm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và yêu cầu khắc phục đối với từng trường hợp.

Đối với các cơ sở hoạt động vượt quy mô, địa phương yêu cầu xây dựng phương án, lộ trình khắc phục cụ thể, phù hợp quy định pháp luật; điều chỉnh quy mô và tổ chức hoạt động theo đúng điều kiện được cấp phép. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu khắc phục, không để tiếp tục tuyển sinh, tiếp nhận trẻ vượt quá quy mô cho phép.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm, không để tình trạng kéo dài hoặc tái diễn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Song song đó, công tác kiểm tra cần tập trung vào các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện tổ chức hoạt động theo quy định. Những nguy cơ mất an toàn phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.