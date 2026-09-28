TP Hồ Chí Minh yêu cầu không đùn đẩy, né tránh trong việc cung cấp thông tin báo chí

Chỉ thị 25-CT/TU do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thành phố ký ban hành ngày 26/9. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nêu đánh giá, thời gian qua việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan hành chính nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, truyền tải kịp thời thông tin chính thống đến nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại như: nhiều cơ quan, địa phương chưa chủ động cung cấp thông tin về các sự việc phát sinh trên địa bàn; chậm xử lý, giải trình hoặc đề nghị cải chính khi báo chí đăng tin chưa đúng sự thật; còn hiện tượng né tránh gây khó khăn cho báo chí tác nghiệp và thiếu chủ động phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh.

Các sở ngành, đơn vị, địa phương của TP Hồ Chí Minh họp báo chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội vào thứ 5 hàng tuần.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, TP Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phát ngôn. Các cơ quan hành chính nhà nước phải rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ và phân công người phát ngôn đúng tiêu chuẩn, bao gồm: người đứng đầu; người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên; hoặc người được ủy quyền.

Chỉ thị cũng quy định rõ: Người được ủy quyền phát ngôn không được phép ủy quyền lại cho người khác. Ngay khi có quyết định giao nhiệm vụ hoặc thay đổi người phát ngôn, các cơ quan phải công khai họ tên, chức vụ, số điện thoại và email công vụ trên cổng/trang thông tin điện tử trong thời hạn 24 giờ.

Đồng thời, thông tin này phải gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh đăng tải công khai danh sách người phát ngôn trên toàn địa bàn thành phố.

Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo công khai, cập nhật liên tục danh sách người phát ngôn từ cấp thành phố, các sở ngành đến UBND cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu).

Đáng chú ý, nội dung Chỉ thị yêu cầu đối với các vấn đề, vụ việc nghiêm trọng hoặc thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, người đứng đầu hoặc người phát ngôn phải thực hiện ngay việc phát ngôn và duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý để kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình. Với trường hợp đột xuất, người phát ngôn cần chuẩn bị thông tin chi tiết, đầy đủ.

Đối với các vấn đề nhạy cảm, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đơn vị phải báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp, đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa và Thể thao để có phương án xử lý, định hướng.

Các cơ quan, địa phương cũng được yêu cầu mở chuyên mục "Thông tin cung cấp cho báo chí" trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thức. Khi báo chí đăng tin chưa chính xác, đơn vị phải chủ động xác minh, gửi văn bản yêu cầu phản hồi, cải chính, xin lỗi theo quy định; trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí đăng tin sai sự thật.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị này.