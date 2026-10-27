TP. Hồ Chí Minh yêu cầu không cắt giảm, dồn ghép tiết Giáo dục thể chất

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, góp phần hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao hàng ngày.

Các trường phải thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất

Theo đó, các trường phải thực hiện đầy đủ Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất; duy trì thể dục đầu giờ, giữa giờ, khuyến khích vận động trong giờ ra chơi, đẩy mạnh thể thao ngoại khóa và củng cố các câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên.

Các trường đồng thời rà soát, khai thác hiệu quả sân tập, nhà tập, hồ bơi hiện có; bố trí thời gian, không gian thuận lợi để học sinh, nhà giáo và người lao động tập luyện, kể cả ngoài giờ học khi bảo đảm an ninh, an toàn.

Để bảo đảm an toàn trong tập luyện, thi đấu, nhà trường cần kiểm tra sân bãi, dụng cụ, lưu ý điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa và không để học sinh tập luyện quá sức. Nhân viên y tế trường học phải sẵn sàng sơ cứu, nhất là đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học.

Sở yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên Giáo dục thể chất hướng dẫn học sinh lựa chọn môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, sở thích và điều kiện của nhà trường. Riêng với trẻ mầm non, hoạt động vận động được tổ chức thông qua trò chơi, không đặt nặng thành tích.

Đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động, mỗi người cần lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên; hiệu trưởng gương mẫu tham gia. Các trường phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức câu lạc bộ, hoạt động giao lưu, khuyến khích đăng ký môn thể thao phù hợp nhưng không tạo áp lực, không yêu cầu minh chứng hình thức.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tạo điều kiện để nhà trường sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn phục vụ giáo dục thể chất. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức giải thi đấu, ngày hội thể thao, hoạt động chạy và đi bộ đồng hành hưởng ứng phong trào.

Từ năm học 2023-2024, TP. Hồ Chí Minh đã phát động ngày thể thao học sinh, khuyến khích các trường tổ chức hoạt động thể dục, thể thao vào thứ Bảy. Đến nay, phong trào tiếp tục được duy trì tại nhiều trường thông qua các câu lạc bộ và ngày hội thể thao học đường, góp phần nâng cao chất lượng thể thao trường học.