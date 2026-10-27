TP Hồ Chí Minh yêu cầu 100% người sử dụng drone ký cam kết chấp hành pháp luật

Theo kế hoạch, lực lượng Công an cấp xã tham mưu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách và tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh, người sử dụng UAV/drone trên địa bàn ký cam kết chấp hành pháp luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định đăng ký phương tiện, thủ tục cấp phép bay, chế tài xử phạt vi phạm; đồng thời công khai các khu vực cấm bay, hạn chế bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Côn Đảo và các mục tiêu trọng điểm.

Từ ngày 27/8 đến 2/9/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ tang vật của 122 trường hợp điều khiển flycam, drone và các thiết bị bay khác vi phạm quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai; phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý hành vi quảng cáo mua bán thiết bị bay nhập lậu hoặc hướng dẫn tự chế thiết bị bay trái phép trên không gian mạng. Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp quản lý vùng trời, sẵn sàng phát hiện, xử lý phương tiện bay vi phạm theo thẩm quyền.

UBND cấp xã phải gửi báo cáo kết quả đợt đầu và số liệu rà soát cơ sở kinh doanh thiết bị bay trước ngày 30/10/2026. Báo cáo tổng kết năm 2026, gồm số liệu tuyên truyền, cam kết và xử phạt vi phạm hành chính, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.