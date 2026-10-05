TP. Hồ Chí Minh: Xuyên cuối tuần quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 4/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Dù là ngày cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì lực lượng, tổ chức tìm kiếm khẩn trương, đồng thời bảo đảm yêu cầu cẩn trọng trong từng khâu xử lý.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Kết quả, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Các vị trí phát hiện tiếp tục được kiểm tra, xử lý cẩn trọng nhằm thu thập đầy đủ các dấu tích, di vật liên quan, phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 306 bộ có di vật. Cụ thể, 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Trong ngày 4/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo

Việc duy trì tìm kiếm xuyên ngày cuối tuần thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ. Trong quá trình đó, phạm vi tìm kiếm tiếp tục được mở rộng, đất được xử lý theo từng khu vực, đồng thời các dấu hiệu phát hiện trong quá trình thi công được rà soát kỹ, góp phần làm rõ thêm những thông tin liên quan đến các liệt sĩ đã hy sinh.

Công tác quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vì vậy vẫn được triển khai trên diện rộng, với yêu cầu xuyên suốt là khẩn trương nhưng chu đáo, bảo đảm an toàn, không nhầm lẫn, không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào liên quan đến hài cốt liệt sĩ.