TP. Hồ Chí Minh: Xúc động ngày tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

Thành kính đón các liệt sĩ trở về

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Ngày 14/10, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đông đảo Nhân dân.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh an táng. Tại đây, các lực lượng cẩn trọng tiếp nhận, di chuyển hài cốt đến khu vực an táng. Nhiều người dân, cựu chiến binh có mặt từ sớm để đón các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ.

Đối với cựu chiến binh Nguyễn Thị Sinh (ngụ phường Long Bình), đây là một ngày đặc biệt xúc động. Từ khi biết tin 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng, bà đã mong chờ được trực tiếp tham dự.

“Được trực tiếp có mặt để đón các anh trở về, tôi thực sự xúc động, có những cảm xúc rất khó diễn tả thành lời”, cựu chiến binh Nguyễn Thị Sinh chia sẻ.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo bà, sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ nay được an táng trang trọng, có nơi để đồng đội, thân nhân và Nhân dân đến thắp hương, tưởng nhớ.

Sinh sống gần nghĩa trang, bà vẫn thường đến viếng các liệt sĩ, đặc biệt vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Bà mong tiếp tục duy trì việc làm ấy như một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Cũng có mặt tại nghĩa trang, cựu chiến binh Trần Xuân Hòa (ngụ phường Long Bình), người từng có 24 năm làm công tác quản trang, mang theo những tình cảm đặc biệt dành cho các liệt sĩ.

Từ tối hôm trước, ông đã chuẩn bị để sáng hôm sau đến nghĩa trang. Khoảng 8 giờ 30 phút, ông có mặt và dự định ở lại cho đến khi công tác an táng hoàn tất.

Từng trực tiếp tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, chăm sóc các phần mộ trong nhiều năm, ông hiểu những khó khăn của công tác tìm kiếm, quy tập. Với ông, mỗi phần mộ không chỉ là nơi an nghỉ mà còn gắn với một con người, một cuộc đời và những ký ức không thể quên.

Trong số những người đến dự lễ còn có anh Nguyễn Dương (ngụ TP. Đồng Nai). Dù đang là ngày làm việc, anh vẫn chủ động xin nghỉ để tham dự, mang theo một bó hoa nhỏ bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa tình đồng đội, lòng biết ơn sâu nặng

Nhiều thế hệ người dân TP. Hồ Chí Minh có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Đối với anh Nguyễn Dương, buổi lễ mang ý nghĩa đặc biệt bởi gia đình anh có một người bác là liệt sĩ, hy sinh tại Huế. Chứng kiến 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng, anh không khỏi nghĩ đến người bác của mình và những gia đình đã chịu nhiều mất mát trong chiến tranh.

Anh cho rằng việc tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Tri ân liệt sĩ không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, chỉ cần mỗi người dành thời gian đến dự một buổi lễ tưởng niệm, thắp nén hương hay đặt một bó hoa bằng tất cả sự thành kính cũng đã là cách để thể hiện lòng biết ơn”, anh Nguyễn Dương bày tỏ.

Cùng chung cảm xúc ấy, cựu chiến binh Lê Thanh Tịnh, người tham gia quân đội từ năm 1968, không khỏi nhớ đến những đồng đội từng sát cánh trong chiến tranh.

Cựu chiến binh Lê Thanh Tịnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Là người may mắn trở về, ông luôn ghi nhớ những đồng đội đã hy sinh, không có cơ hội chứng kiến đất nước hòa bình, phát triển. Vì vậy, được có mặt tại lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ là niềm vinh dự và xúc động lớn.

“Nhìn những hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng trang trọng tại nghĩa trang, tôi càng nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì đất nước”, cựu chiến binh Lê Thanh Tịnh chia sẻ.

Theo ông, việc tìm kiếm, quy tập và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, là sự tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với cựu chiến binh Trần Xuân Hòa, dù đã nghỉ hưu, tình cảm dành cho những người đang yên nghỉ tại nghĩa trang vẫn luôn sâu nặng. Ông mong thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ sự hy sinh của cha anh, trân trọng hòa bình và nỗ lực học tập, lao động, đóng góp cho đất nước.

Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính. Từ những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh đến người dân có thân nhân là liệt sĩ, mỗi người mang theo một câu chuyện, một cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều chung lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại Lễ an táng 731 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh:

Các lực lượng có mặt từ 6h sáng ngày 14/10 để làm các công tác chuẩn Lễ an táng 731 liệt sĩ. Ảnh: Thạc Hiếu

Các lực lượng lau kỹ càng các lồng kính trước khi buổi lễ bắt đầu. Ảnh: Thạc Hiếu

Từ sáng sớm hàng nghìn người dân có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Thạc Hiếu

Đông đảo người dân mang hoa đển tưởng niệm tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Thạc Hiếu

Đoàn xe đưa các liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Các lực lương chuyển hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Thạc Hiếu

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

39 TP. Hồ Chí Minh Xúc động ngày tiên đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Đội công tác thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thạc Hiếu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thạc Hiếu

Các đại biểu thắp nhang, rải hoa tại các phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thạc Hiếu