TP. Hồ Chí Minh: Xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc, quyết tâm vào nhóm dẫn đầu

Sáng 16/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Buổi lễ nhằm động viên tinh thần, giao nhiệm vụ cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trước khi bước vào kỳ Đại hội mà thành phố đảm nhận vai trò địa phương đăng cai chính.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Theo báo cáo công tác chuẩn bị, Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội với 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ đoàn, 432 huấn luyện viên và 1.453 vận động viên, tranh tài ở 46 môn thể thao.

Đoàn đặt mục tiêu xếp trong nhóm hai đoàn dẫn đầu toàn quốc, đồng thời cạnh tranh vị trí dẫn đầu ở 17 môn, phân môn có thế mạnh. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện về lực lượng, chuyên môn và điều kiện phục vụ thi đấu.

Để chuẩn bị cho Đại hội, từ năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai Kế hoạch số 109/KH-SVHTT về đầu tư các môn thể thao trọng điểm. Trên cơ sở đánh giá lực lượng, khả năng cạnh tranh, thành phố phân nhóm môn thể thao, tập trung nguồn lực cho những nội dung có khả năng đạt thành tích cao.

Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại lễ xuất quân

Trong năm 2026, công tác tập huấn được tổ chức cả trong nước và nước ngoài. Có 26 môn cử 306 vận động viên, 65 huấn luyện viên tham gia tập huấn ở nước ngoài, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Belarus và Philippines.

Hoạt động tập huấn trong nước được triển khai ở 49 môn, với 1.390 vận động viên và 313 huấn luyện viên. Các đội tập luyện tại TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, đồng thời tham gia thi đấu cọ xát ở nhiều địa phương để đánh giá phong độ, điều chỉnh phương án chuyên môn.

Cùng với huấn luyện, thành phố chú trọng chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Trong năm 2026, ngành thể thao tổ chức 5 đợt cấp phát sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ vận động viên thuộc những môn trọng điểm và các đội tuyển khác.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao cờ cho Đoàn Thể thao thành phố

Đáng chú ý, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét chính sách trợ cấp ưu đãi đối với vận động viên giành huy chương vàng tại Đại hội, dự kiến 5 triệu đồng/người/tháng trong chu kỳ 4 năm.

Đây là chính sách đang được đề xuất, hướng đến chăm lo lâu dài, tạo động lực để vận động viên tiếp tục tập luyện, nâng cao thành tích.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao dự kiến thưởng 5 triệu đồng đối với huy chương vàng nội dung cá nhân, đôi, đồng đội dưới 4 người; 10 triệu đồng đối với huy chương vàng nội dung tập thể từ 4 vận động viên trở lên.

Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị theo đặc điểm từng đội tuyển, từ bố trí ăn ở, phương tiện đưa đón đến cấp phát đồng phục, tạo điều kiện để vận động viên tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ xuất quân

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, những thế hệ vận động viên TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng truyền thống đáng tự hào bằng bản lĩnh, tinh thần trung thực và ý chí vượt khó. Truyền thống đó cần tiếp tục được phát huy tại kỳ Đại hội lần này, nhất là khi thành phố đảm nhận trách nhiệm của đoàn chủ nhà.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban lãnh đạo Đoàn giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chủ động phối hợp, chăm lo chu đáo cho các đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Các huấn luyện viên cần chuẩn bị kỹ phương án chuyên môn, theo sát diễn biến thi đấu, kịp thời hỗ trợ vận động viên trước những tình huống khó khăn.

Đối với vận động viên, yêu cầu đặt ra là thi đấu với quyết tâm cao nhất, tự tin vào quá trình chuẩn bị, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài, đối thủ và giữ vững tinh thần trung thực, cao thượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, mỗi thành viên Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh còn mang trách nhiệm của một đại sứ thành phố. Hình ảnh địa phương văn minh, năng động, nghĩa tình được thể hiện qua cách đón tiếp, hỗ trợ các đoàn bạn và ứng xử trong từng cuộc tranh tài.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận, Trưởng Đoàn Thể thao thành phố phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận, Trưởng Đoàn Thể thao thành phố khẳng định sẽ giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm điều kiện để các đội tuyển toàn tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn xác định mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên không chỉ nỗ lực giành thành tích mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đoàn chủ nhà chu đáo, thân thiện, hiếu khách.

Đại diện 1.453 vận động viên cũng bày tỏ quyết tâm vượt qua áp lực, giữ vững bản lĩnh, tập trung trong từng lượt thi đấu, nỗ lực đến giây cuối cùng để đạt kết quả tốt nhất.

Vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Như đại diện phát biểu tại buổi lễ

Được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả thành phố là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với mỗi vận động viên. Toàn Đoàn cam kết chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài, đối thủ, thi đấu trung thực, cao thượng.

Với sự chuẩn bị về chuyên môn, lực lượng và điều kiện phục vụ, Đoàn Thể thao TP. Hồ Chí Minh bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thành tích, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiếu khách của đoàn chủ nhà.