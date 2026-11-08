TP. Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông khu vực cầu Bình Lợi

Đội CSGT Rạch Chiếc ghi hình các trường hợp xe máy chạy vào đường biển cấm tại khu vực cầu Bình Lợi

Ngày 8/11, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08) - Công An TP. Hồ Chí Minh, cho biết, Đội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: Tăng cường tuần tra kiểm soát, ghi hình “phạt nguội” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu Bình Lợi.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, khu vực cầu Bình Lợi là tuyến giao thông có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Một bộ phận người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy còn chủ quan, thiếu ý thức chấp hành quy định, tự ý đi vào làn đường dành cho xe ô tô ngoài khung giờ cho phép. Điều này gây xung đột giữa các dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Nhiều trường hợp người chạy xe gắn máy chạy vào làn đường ô tô bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử phạt

Trước tình hình trên, Đội CSGT Rạch Chiếc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.

Đặc biệt, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trực tiếp, Đội CSGT Rạch Chiếc còn tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm qua hình ảnh (“phạt nguội”). Các trường hợp vi phạm được ghi nhận sẽ được tiến hành xác minh thông tin phương tiện và người điều khiển; xử lý theo đúng quy định.

Theo ghi nhận, hàng ngày có rất nhiều người điều khiển xe gắn máy chạy vào làn đường xe ô tô tại khu vực cầu Bình Lợi.

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, trong ngày 7/11/2026, Đội đã phát hiện, lập biên bản xử lý trực tiếp 5 trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào đường có biển báo hiệu cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển; đồng thời ghi hình 50 trường hợp vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý qua hình ảnh (“phạt nguội”) theo quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định và pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối tuân thủ các biển báo giao thông đã được cơ quan chức năng lắp đặt tại các tuyến đường. Mọi hành vi vi phạm như: Lấn tuyến, chạy sai làn đường, chạy vào đường cấm, giờ cấm... đều bị xử phạt nghiêm.