TP. Hồ Chí Minh: Xử lý triệt để phản ánh, kiến nghị quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai số 2

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 9955/UBND-HCC về xử lý phản ánh, kiến nghị (PA-KN) về quy định hành chính và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu (UBND cấp xã) rà soát các trường hợp PA-KN quá hạn chưa xử lý; thực hiện xử lý dứt điểm, báo cáo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến việc thực hiện xử lý PA-KN chậm trễ, chưa thực hiện đúng quy định (hoàn thành và báo cáo kết quả UBND thành phố chậm nhất ngày 20/10/2026).

Thực hiện việc trả lời PA-KN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính phải đầy đủ, phù hợp với nội dung phản ánh và chính xác tình hình thực tế giải quyết TTHC, bảo đảm đúng quy định pháp luật và thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, phải thực hiện số hóa đầy đủ, chính xác thành phần hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả giải quyết TTHC theo quy định; kết quả số hóa phải được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống, bảo đảm đúng quy trình, ký số đúng thẩm quyền nhằm thực hiện khai thác, tái sử dụng kết quả hồ sơ giải quyết TTHC.

Người dân chuẩn bị các loại giấy tờ để thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Đối với UBND cấp xã, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Rà soát việc bàn giao kết quả giải quyết TTHC với bưu điện, theo dõi quá trình chuyển phát để đảm bảo việc trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà theo nhu cầu của người dân được kịp thời và đúng thời gian theo quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, tiếp nhận, xử lý và cập nhật đúng tiến độ, kiểm tra kỹ lưỡng kết quả giải quyết đối với thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm bảo đảm thời gian cho người lao động thông báo tìm kiếm việc làm và hưởng trợ cấp thất nghiệp kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, tình hình xử lý PA-KN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC thành phố thực hiện rà soát các PA-KN của tổ chức, cá nhân để tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế, báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh chung trên toàn địa bàn.