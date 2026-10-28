TP. Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát giao thông về tăng cường xử lý những hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh (PC08) đã triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công an TP. Hồ Chí Minh tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ

Theo PC08, từ ngày 15/10 đến 25/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con.

Tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 962 trường hợp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe của 1.253 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, có 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở, chiếm khoảng 42,2% tổng số trường hợp bị phát hiện trên đường bộ. Đây là mức vi phạm cao, cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu khi nhiều người đã sử dụng rượu, bia nhưng tiếp tục điều khiển phương tiện, đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Trên đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng. Việc kiểm tra trên cả đường bộ và đường thủy nhằm tăng cường phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Công an TP. Hồ Chí Minh tuần tra, kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên đường thủy

Để chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, PC08 bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên những tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội đô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính. Công tác kiểm tra tập trung tại khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra tại những vị trí trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động trong khu vực kiểm soát. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình quay đầu xe, rẽ vào đường ngang hoặc ngõ tắt nhằm né tránh kiểm tra nồng độ cồn, hạn chế hành vi đối phó với lực lượng chức năng.

Theo PC08, mục tiêu của công tác tuần tra, kiểm soát không chỉ dừng ở xử phạt mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, cùng với xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nhận thức rõ nguy cơ và hậu quả của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

PC08 khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Việc chấp hành quy định về nồng độ cồn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.