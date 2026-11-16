TP Hồ Chí Minh xử lý nghiêm hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Trước tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, thời gian qua, BHXH TP Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội Cát Lái, Thủ Đức TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm

Theo BHXH TP Hồ Chí Minh, việc tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của người sử dụng lao động mà còn là cơ sở bảo đảm quyền lợi của người lao động khi ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hết tuổi lao động và khi gặp những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng một số doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng các khoản bảo hiểm vẫn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Trao đổi với PV, đại diện BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 31/10/2026, thành phố có 142.515 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với tổng số tiền 8.279,31 tỷ đồng. Trong đó, có 15.606 đơn vị trốn đóng từ 6 tháng trở lên, với số tiền 2.990,26 tỷ đồng. Đây là những con số cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa và xử lý vi phạm, nhất là đối với những đơn vị chậm đóng kéo dài.

Trước thực trạng trên, BHXH TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, kiểm tra, đối chiếu thu và phân loại đơn vị theo thời gian, số tiền chậm đóng để có giải pháp xử lý phù hợp. Cùng với việc thường xuyên nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng, cơ quan BHXH đã tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm về đối tượng tham gia, mức đóng và thời gian đóng.

Tính đến hết tháng 10/2026, BHXH TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định và tổ chức thực hiện kiểm tra 1.173 đơn vị. Qua kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH xác định 2.053 lao động chưa được đăng ký tham gia, với số tiền phải truy đóng 16,7 tỷ đồng; 159 lao động đóng thiếu thời gian, với số tiền phải truy thu 5,3 tỷ đồng; 605 lao động đóng thiếu mức quy định, với số tiền phải truy thu 1,1 tỷ đồng.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, BHXH Thành phố còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và kiểm tra từ xa nhằm phát hiện sớm những đơn vị có nguy cơ vi phạm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan để rà soát doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động.

Công tác công khai thông tin cũng được thực hiện thường xuyên. Trong tháng 10/2026, BHXH TP Hồ Chí Minh đã công khai danh sách 36.309 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên và danh sách 100 đơn vị trốn đóng từ 6 tháng trở lên, có số tiền chậm đóng lớn, trên Cổng thông tin điện tử và các cơ quan báo chí.

Việc công khai danh sách các đơn vị chậm đóng góp phần nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động; đồng thời, giúp người lao động chủ động theo dõi, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm của doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp liên ngành, bảo vệ quyền lợi người lao động

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan tới lĩnh vực BHXH, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng, BHXH TP Hồ Chí Minh xác định công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân, có vai trò quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với Công an, Viện kiểm sát nhân dân các khu vực, cơ quan Thuế và các đơn vị có liên quan trong trao đổi thông tin, rà soát tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác minh việc thực hiện nghĩa vụ đóng và củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Một trong những giải pháp được chú trọng là phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân các khu vực tổ chức làm việc với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, yêu cầu doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm và khắc phục các khoản chậm đóng.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công đã tạo thêm cơ chế pháp lý trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Thông qua hoạt động phối hợp, cơ quan BHXH và Viện kiểm sát nhân dân tăng cường trao đổi thông tin, xác minh các trường hợp vi phạm nghĩa vụ đóng, đôn đốc doanh nghiệp khắc phục và xem xét việc chuyển hồ sơ đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm, có dấu hiệu trốn đóng BHXH, BHTN, cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Việc xử lý vi phạm được thực hiện trên cơ sở xác định đúng tính chất, mức độ và hành vi vi phạm; phân biệt rõ hành vi chậm đóng và trốn đóng, không đồng nhất mọi trường hợp doanh nghiệp chậm đóng với hành vi trốn đóng hoặc hành vi phạm tội.

Bên cạnh các biện pháp xử lý, BHXH Thành phố tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động về trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đồng thời hướng dẫn người lao động chủ động kiểm tra quá trình đóng bảo hiểm trên ứng dụng VssID, kịp thời phản ánh khi phát hiện quyền lợi bị ảnh hưởng.

BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng lao động, nhất là doanh nghiệp chậm đóng kéo dài, có số tiền chậm đóng lớn; đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu với cơ quan Thuế, Công an và các cơ quan liên quan để phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm. Đồng thời, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân trong việc rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ đóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định.

Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cơ quan bảo vệ pháp luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tiền chậm đóng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và củng cố nền tảng an sinh xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.