Ngày 20/11, các lực lượng xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác tìm kiếm, trong ngày 20/11, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, xử lý và vận chuyển đất tại Khu B.

Riêng trong ngày, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ kèm di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 20/11, Đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 330 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 75 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ kèm di vật

Trước đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.061 bộ, trong đó 382 bộ có di vật. Kết quả này gồm 1.028 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.061 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Việc xử lý đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B là một phần trong quá trình rà soát, tìm kiếm trên diện tích đang được triển khai. Các máy móc, phương tiện được huy động để đào, vận chuyển đất, tạo điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận các lớp đất bên dưới và mở rộng khu vực khảo sát. Quá trình tìm kiếm được thực hiện thận trọng, kết hợp kiểm tra từng khu vực đất đào nhằm phát hiện hài cốt liệt sĩ và di vật còn sót lại.

Công tác quy tập tiếp tục được triển khai với quyết tâm tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.